Tecnología

¿No puede abrir archivos PDF en WhatsApp? 6 soluciones para este error en el celular

Revise estas configuraciones si WhatsApp no descarga o no abre archivos PDF en su celular

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Siga estas seis soluciones si WhatsApp no descarga o no permite abrir archivos PDF en su celular Android o iPhone.
Siga estas seis soluciones si WhatsApp no descarga o no permite abrir archivos PDF en su celular Android o iPhone. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsAppPDF
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.