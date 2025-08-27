La manera más simple: cómo encontrar la papelera de WhatsApp

La aplicación no guarda archivos borrados en papelera; solo con respaldos se recupera información, o se vacían chats para ganar espacio.

Muchas personas buscan la papelera de WhatsApp para recuperar conversaciones o eliminar archivos de forma definitiva y liberar espacio en el celular. Sin embargo, la aplicación no cuenta con un repositorio de elementos eliminados.

El sistema de mensajería de Meta no ofrece una papelera como otros programas, pero sí utiliza un mecanismo equivalente: la copia de seguridad.

Estos respaldos se almacenan en servicios de nube externos, como Google Drive en Android o iCloud en iPhone. Funcionan como una fotografía del estado de los chats al momento del guardado.

Cuando un respaldo se sobrescribe, los archivos anteriores desaparecen. De igual forma, si se restaura una copia antigua, se perderán los mensajes recibidos después de esa fecha.

Cómo recuperar conversaciones y documentos

El proceso de restauración requiere una copia de seguridad reciente. Para acceder a ella se debe seguir este procedimiento:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp en el teléfono. Confirmar el número de teléfono y, en el caso de iPhone, el Apple ID. La aplicación detectará de forma automática el archivo de respaldo. Seleccionar la opción “Restaurar historial de chats”. En algunos casos, se solicita verificación por medio de un código enviado por SMS o llamada.

Con este método se recuperan los mensajes y archivos hasta la fecha del último respaldo. Todo contenido posterior se pierde. Para que los videos se restauren también, es necesario haber activado la opción “Incluir videos”.

Cómo liberar espacio: vaciar chats

En sentido contrario, cuando el objetivo es eliminar archivos y optimizar el rendimiento del celular, la plataforma ofrece herramientas para vaciar chats. La acumulación de fotos, videos y documentos suele ser una de las causas principales de falta de memoria.

Abrir la conversación desde la pestaña “Chats”.

Tocar el ícono de tres puntos o la opción “Más” y elegir “Vaciar chat”.

Decidir si se eliminan los archivos de la galería del dispositivo.

Confirmar con “Vaciar chat”.

Vaciar todos los chats a la vez

Ingresar a Ajustes > Chats > Historial de chats .

. Seleccionar la opción “Vaciar todos los chats”.

Marcar si se eliminan archivos de la galería o mensajes destacados.

Confirmar en “Vaciar chats”.

Video tutorial para eliminar o vaciar todo sus chats

Este proceso no elimina usuarios ni grupos. Los mensajes borrados solo podrán recuperarse si se restaura una copia de seguridad anterior. Una vez que el respaldo se actualiza, el historial desaparece de forma definitiva.

