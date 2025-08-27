Tecnología

La manera más simple: cómo encontrar la papelera de WhatsApp

Con copias de seguridad y la función de vaciar chats, WhatsApp permite recuperar o borrar mensajes según la necesidad, conozca los detalles

Por La Nación / Argentina / GDA
WhatsApp | Shutterstock
La aplicación no guarda archivos borrados en papelera; solo con respaldos se recupera información, o se vacían chats para ganar espacio. (Shutterstock)







