¿Cómo pedir una devolución gratis en Temu? Esta es la guía que necesita leer antes de iniciar el trámite

Temu permite reembolsos sin costo si se siguen ciertos pasos. Lea esta guía y evite pagar por su primera devolución.

En Temu, usted puede solicitar una devolución gratuita si el producto no llegó, tiene defectos o no coincide con la descripción publicada.

La empresa ofrece un plazo de hasta 90 días desde la fecha de compra para realizar el proceso, aunque existen excepciones que deben revisarse antes de iniciar cualquier gestión.

Algunos artículos no se pueden devolver. Por ejemplo, alimentos, productos usados, personalizados o perecederos. Estos están bajo la categoría de “no elegibles para devolución”.

Cada producto indica en su descripción si entra dentro de esta política. Es clave leer con atención los detalles de cada artículo para confirmar si es posible solicitar el reembolso.

Pasos para solicitar la devolución en Temu

Para iniciar la devolución, debe ingresar a su cuenta y acceder a la sección “Tus pedidos”. Una vez ahí, seleccione el pedido que desea devolver y haga clic en “Devolución/Reembolso”.

Marque los artículos involucrados y seleccione la razón correspondiente. En casos de artículos defectuosos o dañados, el sistema podría pedirle fotografías como prueba.

En algunos casos, no es obligatorio enviar de vuelta el artículo. Esto sucede especialmente cuando el producto tiene un valor bajo (por debajo de $10 o $14) o cuando el daño es evidente.

Si Temu acepta esta opción, puede escoger entre recibir el monto en crédito Temu o por medio de su método de pago original.

En caso de requerirse el envío, Temu proporciona una etiqueta de devolución prepagada que debe colocarse en el paquete.

La primera devolución de un pedido es gratuita. Si se realizan devoluciones adicionales del mismo pedido, Temu cobra una tarifa de $7,99 más impuestos. Por esta razón, se recomienda agrupar todos los artículos en un solo paquete.

Empaque los productos con su código de barras y adjunte la etiqueta de devolución. El paquete debe enviarse desde un punto autorizado en un plazo máximo de 14 días desde que se inicia la solicitud. En algunos casos, este período podría extenderse hasta 30 días, pero varía según la situación.

Siga el estado del reembolso

Luego de que Temu reciba el paquete, se realiza una inspección. Dependiendo del caso, el reembolso puede gestionarse de tres maneras:

Reembolso anticipado : se aprueba antes de recibir el artículo. Si el producto no llega o no pasa la inspección, Temu podría hacer un cobro.

: se aprueba antes de recibir el artículo. Si el producto no llega o no pasa la inspección, Temu podría hacer un cobro. Reembolso inmediato : se aplica sin necesidad de devolución, en base al historial de compras.

: se aplica sin necesidad de devolución, en base al historial de compras. Reembolso post-inspección: se realiza después de verificar el producto recibido.

Usted puede escoger entre crédito Temu (más rápido) o reembolso al método de pago original, el cual podría tardar entre 5 y 14 días hábiles, aunque en algunos bancos puede extenderse hasta 30 días.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.