Esposa de jugador del Real Madrid hizo una compra en Temu y terminó con un moretón en la frente

La periodista mostró en Instagram una compra inusual para enfrentar la ola de calor en Europa

Por La Nación / Argentina / GDA
Una compra en Temu dejó a Mina Bonino con un inesperado moretón en la frente durante la ola de calor europea.
Una compra en Temu dejó a Mina Bonino con un inesperado moretón en la frente durante la ola de calor europea. (IG/ @minabonino /IG/ @minabonino)







