Esposa de jugador del Real Madrid hizo una compra en Temu y terminó con un moretón en la frente

Una compra en Temu dejó a Mina Bonino con un inesperado moretón en la frente durante la ola de calor europea.

En medio de una intensa ola de calor que afecta a Europa, Mina Bonino, periodista e influencer argentina, decidió recurrir a una compra para mitigar las altas temperaturas.

Desde Madrid, compartió en Instagram su experiencia con un producto de Temu. La comunicadora vive en la ciudad española junto al futbolista del Real Madrid Federico Valverde y sus dos hijos.

LEA MÁS: Compró un sillón por $10 en Temu y recibió algo que no podía creer: vea lo que le llegó

Bonino mostró a sus más de un millón de seguidores una fotografía en la que aparecía tomando sol en bikini, en el parque de su casa, utilizando una mini sombrilla rosada que se sujetaba a su frente. El accesorio fue diseñado para proteger el rostro de la exposición directa al sol.

La periodista escribió sobre la imagen que se trataba de un “experimento” con la aplicación. Sin embargo, poco después compartió otra fotografía en la que reveló que el producto le dejó un moretón visible en la frente, debido al soporte que lo mantenía fijo. A modo de broma, añadió un sticker del conductor Marcelo Tinelli disfrazado de payaso.

La periodista mostró en redes una mini sombrilla comprada en Temu que terminó dejándole un moretón. (IG minabonino/IG minabonino)

La publicación despertó la curiosidad de muchos sobre qué es Temu, el sitio desde donde Bonino realizó la compra. Temu es una plataforma de comercio electrónico lanzada en 2022 por PDD Holdings, la misma empresa detrás del gigante minorista Pinduoduo.

Aunque comenzó operaciones en Estados Unidos, actualmente la tienda ha expandido su presencia en Europa y América Latina, incluyendo países como España, México, Chile y Argentina.

El catálogo de Temu incluye una gran variedad de categorías: ropa, artículos para el hogar, productos electrónicos, juguetes, belleza, herramientas, accesorios para cocina, decoración y más.

LEA MÁS: ¿No cree en los regalos gratis de Temu? Vea todo lo que recibió esta joven costarricense

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.