¿No cree en los regalos gratis de Temu? Vea todo lo que recibió esta joven costarricense

Nicole Quirós mostró en su TikTok todos los regalos que le envío Temu.

Muchos usuarios de Temu se emocionan cuando la aplicación les ofrece regalos gratis. En algunas ocasiones, hay que hacer una compra para que los artículos gratuitos lleguen; en otras, se deben conseguir puntos para obtenerlos, por lo cual, algunos abortan el plan, cansados de no lograr el difícil objetivo.

Si usted es uno de esos que en la misión de enviar enlaces a sus amigos para conseguir los regalos gratis al final cree que no es cierto, una joven costarricense mostró en redes sociales todo lo contrario y que a ella sí le llegaron sus 16 artículos sin costo.

Tica mostró que Temu sí cumple con los regalos gratis

En su perfil de TikTok, la usuaria Nicole Quirós hizo un “mega haul” del paquete de Temu que le llegó a su casa con los obsequios.

La joven mostró en el video cuáles fueron los artículos gratis que recibió: un micrófono, dos sets de marcadores para colorear, seis conjuntos de ropa, un mueble organizador, un set de dos almohadones en forma de flor, dos edredones para la cama, un libro para pintar, un estuche para el iPad y un panel de luz.

“Esas serían las 16 cosas que me llegaron gratis de Temu”, dijo emocionada.

