¿Recuerda a la joven que consiguió un sillón en Temu por  ¢5.000? Su novio hizo la misma compra y esto fue lo que recibió

Para su sorpresa, el sillón que compró esta joven tica en Temu, superó sus expectativas.

No siempre las historias de compras en la aplicación Temu tienen un final feliz, pero la de una joven tica que adquirió un sillón por ¢5.000 dejó impresionados a muchos.

La muchacha contó en un video de TikTok que quedó maravillada con el producto que le llegó a la puerta de su casa: un sillón tal cual lo vio en la publicidad, resistente y, además, muy bonito.

Pero esta historia tiene una segunda parte, y es que la tica no aguantó las ganas de contarle a su novio la exitosa compra que hizo, y él no dudó en intentar también tener buena suerte en la adquisición del mueble.

Pero, ¿qué le llegó?

Para sorpresa de los dos —y también la de muchos— el muchacho también recibió el mismo producto que su novia, con las mismas calidades y al mismo precio.

El resultado: dos clientes satisfechos de esta plataforma.