Cómo obtener regalos gratis en Temu sin invitar amigos: así puede conseguirlos paso a paso

La app Temu cuenta con desafíos que entregan regalos gratis sin que sea necesario invitar contactos.

La plataforma de comercio electrónico Temu, de origen chino, ofrece a sus usuarios la opción de recibir regalos gratis sin necesidad de invitar a otras personas.

Aunque el objetivo principal de la compañía es aumentar su base de clientes mediante recomendaciones, existen desafíos alternativos que permiten obtener premios sin compartir enlaces de invitación.

LEA MÁS: Pensó que era un juguete de Temu, pero resultó ser una serpiente de 2 metros en la habitación de su hija

Cómo obtener regalos gratis en Temu sin invitar amigos

La aplicación dispone de juegos y actividades que entregan recompensas a quienes cumplan las condiciones.

Para participar, es fundamental seleccionar las opciones que no exigen invitar amigos.

Pasos para obtener regalos gratis en Temu

Iniciar sesión: descargue la app de Temu y cree una cuenta o acceda con su usuario. Ir a la sección “Tú”: desde el menú principal, acceda a su perfil. Seleccionar “Gana créditos o regalos gratis”: abra la lista de actividades disponibles. Elegir un juego y seguir las instrucciones: cada reto tiene reglas propias. Completar los desafíos: avance en las misiones que no incluyan invitar contactos.

¿Qué es Temu?

Temu es una tienda virtual lanzada en 2022 por PDD Holdings, conglomerado que también administra Pinduoduo.

Inició operaciones en Estados Unidos y posteriormente se expandió a mercados de Europa y América Latina, entre ellos Costa Rica, México, Chile y Argentina.

El nombre Temu proviene de la frase en inglés Team Up, Price Down (“Unirse para bajar los precios”), y basa su negocio en la venta directa de productos de fabricantes chinos, con precios competitivos y sin intermediarios.

En Temu se puede adquirir ropa, artículos para el hogar, dispositivos electrónicos, juguetes, herramientas, cosméticos, accesorios de cocina, productos para mascotas, papelería y decoración.

Los precios suelen ser bajos: camisetas desde $5, brochas de maquillaje desde $3 y accesorios para celulares por menos de $2.

LEA MÁS: Compró un sillón por $10 en Temu y recibió algo que no podía creer: vea lo que le llegó

Tiempo de entrega y costos de envío de Temu

El envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos requiere un monto mínimo de compra.

Los artículos se despachan principalmente desde China y el plazo de entrega varía entre 7 y 20 días hábiles, según el país y el tipo de producto.

La app Temu cuenta con desafíos que entregan regalos gratis sin que sea necesario invitar contactos. (NICOLAS TUCAT/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.