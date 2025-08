Real Madrid, Pura Vida y leyenda: El nacimiento de Keylor Navas como ícono mundial

El 5 de agosto del 2014, Keylor Navas provocó que todo un país se levantara a las 4:50 a. m. para sintonizar no un canal de televisión, sino uno de YouTube. De esta forma, los niños llegaron tarde a la escuela y los adultos al trabajo; todo con el único fin de ver a un costarricense ponerse la camiseta del Real Madrid, el club más laureado en la historia del fútbol mundial.

Aquel día, el “pura vida” de Costa Rica se oyó en todo el orbe, porque fue la palabra que todos utilizaron para identificar al nuevo fichaje del Real Madrid. Incluso en Real Madrid TV señalaron que no era común que un arquero acaparara tanta atención, ya que las graderías del Santiago Bernabéu se llenaron.

Keylor generó mucha expectativa, sobre todo por cómo llegó al Madrid. Primero, la temporada previa fue histórica con el Levante (donde fue catalogado como el Mejor Portero de la Liga); luego, hizo un Mundial genial y fue considerado para el Guante de Oro del torneo. Costa Rica llegó a los cuartos de final del campeonato.

Mientras la sonrisa de Navas no se borraba de su rostro en Madrid —e incluso hacía cara de incrédulo, sentado con traje entero junto a Florentino Pérez—, al otro lado del charco, en San Andrés de Pérez Zeledón, la casa de toda la vida de Keylor era una locura.

En la casa de Juan Gamboa y Elizabeth Guzmán estaban medios de comunicación, familia cercana y lejana; además de vecinos y amigos. Aquel hogar se volvió el epicentro de la atención en Costa Rica.

Las lágrimas rodaron por las mejillas de los abuelos de Keylor y de su madre, doña Sandra, cuando la presentación apenas llevaba 10 minutos. Un video, hecho por el Madrid, en el que recordaron los años cuando Navas viajaba solo, se cocinaba y lloraba cada vez que dejaba Pérez Zeledón, golpeó con fuerza.

“Presentamos a uno de los mejores porteros del mundo. Un hombre que ha demostrado profesionalidad y sacrificio. Él tuvo ofertas de los clubes más importantes del mundo, pero quería jugar con nosotros. Keylor Navas, bienvenido a tu casa. Sos el primer hombre de tu país en jugar en este club”, sentenció Florentino Pérez, presidente blanco.

Florentino cerró su discurso ese día con una frase que caló en el Halcón: “Este será el club de tu vida”.

Y vaya que sí lo fue... Con el camino recorrido y cinco temporadas defendiendo la camisa del Madrid, Navas consiguió: tres Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, una Liga y una Supercopa de España.

LEA MÁS: Del archivo: Adelanto en exclusiva: Keylor Navas recibirá este jueves el mejor trofeo de su carrera

Cuando se fue del Real, ante la llegada de Thibaut Courtois, Navas vio cómo le rindieron tributo leyendas de la talla de Zinedine Zidane, Sergio Ramos, entre otros.

En el conjunto blanco, Keylor encontró defensores entre los mejores guardametas de antaño. Un ejemplo fue Santiago Cañizares, quien en 2018, en entrevista con La Nación, no escondió su admiración por el trabajo de Navas.

“El Real Madrid, desde que Keylor está, se ha dedicado a buscar un portero que sea internacional, que tenga una envergadura que ellos vean como mayor. Parece que querían a un arquero que tal vez viniera de una selección más glamurosa que Costa Rica, y la verdad, eso me ha molestado. No se ha sido justo con él, no se le ha valorado como realmente lo merece”, declaró en aquel momento.

LEA MÁS: Keylor Navas revela lo que nunca dijo sobre su fichaje con el Real Madrid

Ese fue el gran tema con Keylor. El tico, desde su primera temporada, luchó con rumores e intentos de fichajes, pese a su gran rendimiento. Primero fue David de Gea, quien estuvo a nada de llegar en el primer año de Navas; luego, Kepa Arrizabalaga; y, para cerrar, Courtois (este sí llegó).

Un 5 de agosto del 2014, Keylor Navas pasó a ser KEYLOR NAVAS. Costa Rica se ganó un ícono mundial del fútbol y, desde ese día, a base de trabajo, un oriundo de Pérez Zeledón es considerado como uno de los mejores porteros del orbe. De hecho, muchos, como Efraín Juárez, Cristian Fabbiani, Miguel Herrera, Claudio Suárez y otras figuras del fútbol latinoamericano, lo consideran el mejor de América.