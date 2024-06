Keylor Navas revela lo que nunca dijo sobre su fichaje con el Real Madrid

Keylor Navas dio a conocer lo que nadie sabía sobre su llegada al Real Madrid. El arquero aseguró que prácticamente firmó un cheque en blanco; no sabía qué le iba a ofrecer el cuadro merengue.

Navas comentó en una entrevista con Yashin Quesada, del programa Encuentro Deportivo, que durante el Mundial de Brasil 2014 le llegaron muchas ofertas y estaba listo para irse al Bayern Múnich, cuando apareció el Real Madrid y cambió de idea.

“En el Mundial de Brasil 2014, tuve muchas ofertas de bastantes equipos. En cada partido que iba jugando, salía una oferta de un club diferente y sí es cierto que tenía una opción muy importante del Bayern Múnich y apareció el Real Madrid”, le dijo Navas a Yashin Quesada.

Keylor recordó que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, pidió una reunión con sus allegados, y el arquero envió a una persona a hablar con Florentino.

“Llamé a esa persona y le pregunté: ¿qué le dijeron?, ¿cómo está la cosa?, ¿cuántos años me van a dar? Y me contestó: no me dijeron nada. Me dijeron que le preguntara si les daba la palabra de no firmar con nadie más y que después arreglaban”, destacó Navas.

Keylor añadió que no sabía nada, pero él tenía el sueño de jugar en el Madrid y dijo que sí. Rechazó las ofertas de los otros equipos y fichó por el Madrid.

“En ese momento no sabía qué me iban a dar, tres años, uno, o cinco de contrato. No sabía nada. Mi ilusión era ser jugador del Real Madrid. Esa historia nunca la había dicho. Yo decía: ser jugador del Madrid es un tren que pasa una vez y si usted no se sube, no se monta nunca más. Madrid, Keylor, no hay nada que pensar; ya había rechazado las otras ofertas y no tenía nada más que hacer”, comentó Navas.

Keylor Navas dijo que se siente muy orgulloso de formar parte de la historia del Real Madrid. (GABRIEL BOUYS/AFP)

Keylor dio su palabra y le comunicó a los otros clubes que no iba a firmar con ellos.

“Estaba listo para firmar con el Bayern y sí es verdad, fue menos lo que me dio el Real que lo ofrecido por el Bayern, pero no me arrepiento”, resaltó el guardameta nacional.

Navas dijo que de niño, con 7 u 8 años, él solo se entrevistaba como si fuera jugador del Real Madrid e hizo un sueño realidad.

Para Keylor, jugar con el Real Madrid es lo más grande que le pasó como jugador profesional. “Después de jugar con el Madrid, sin duda que el Madrid le marca la vida a uno”, dijo Keylor Navas.