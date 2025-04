“¿Por qué mete a mi hija?”: Papi Pazz lloró en televisión por cruel comentario

El humorista Papi Pazz compartió hace unos días en su cuenta de Facebook unos pantallazos que muestran el intercambio que tuvo con un usuario de la red social, quien le hizo comentarios groseros y que según el comediante son difamatorios. Al referirse a este tema en el programa De boca en boca, de Teletica, no pudo contener las lágrimas.

El hombre que atacó al comediante alajuelense comenzó afirmando que este creía que era la única persona que sabía “hablar al revés” (lo cual suele hacer en sus rutinas). Posteriormente, lanzó ataques sobre las adicciones que Papi Pazz sufrió.

“Como lo ubiqué en el primer comentario, empezó a decir todas las mentiras posibles para, según él, hacer daño. Yo conozco este tipo de personas que tratan de humillar a alguien porque fue adicto y eso, les juro, no me hace daño. Pero lo publico para que si lo conocen le den un buen consejo. Qué clase de lengua la de este muchacho y cómo se nota su educación”, escribió el alajuelense en su perfil de Facebook.

DBEB: Papi Pazz abre su corazón Vea #DBEB 👄 aquí: https://tinyurl.com/2xhwxfu6. 💻📲 Papi Pazz abrió su corazón y explicó cosas muy personales de su pasado, que un usuario en redes sociales se encargó de divulgar. Publicado por De Boca en Boca CR en Martes, 8 de abril de 2025

En entrevista con De boca en boca, Mauricio Artavia (nombre real del humorista) explicó que si bien es cierto ha tenido adicciones, el hombre mintió al dejarse decir que él dormía en la calle y hasta pedía dinero para “el vicio”; además de aseverar que el nombre de su célebre personaje viene de un apodo que le pusieron por consumir marihuana.

“Si hubiera sido de esa forma mejor, porque podría dar más testimonio, sería más resiliencia salir de eso. Pero la gota que derramó el vaso fue lo que puso: ‘¿ya le contó a su hija? (lo del apodo)’. Y yo dije: ‘¿qué tiene que estar haciendo mi hija en la boca de este mae? ¿Por qué mete a mi hija?’”, declaró.

“Una lengua de estas hay que enseñársela a la gente”, sentenció el comediante, quien también aseguró que analiza si va a interponer medidas legales por esta situación.

Papi Pazz es el personaje más conocido del humorista Mauricio Artavia. El nombre surgió de un amigo del comediante. (Rede/Facebook)

Papi Pazz tiene 12 años de haber dejado el alcoholismo, adicción que sufrió durante 31 años. Según reveló a La Nación en 2018, tomó esta decisión cuando su esposa le contó que tenía un mes de embarazo. Por otra parte, explicó que el nombre de su personaje más reconocido tiene origen en un amigo.

LEA MÁS: Mauricio Artavia, Papi Pazz: 'Le pedía a Dios que me quitara las ansias por tomar'

“Papi Pazz es porque un socio mío que murió de tomar guaro, saludaba a todo el mundo como Papi. Al principio me llamaba Papi Cannabis, pero tuve que cambiar el nombre porque me ofrecieron un contrato de ocho shows en el que me pidieron sustituir el Cannabis, entonces traté de dejarlo relacionado con algo jippie como el amor y paz, solo que la Paz mía es con doble ‘z’, para que pese igual que Papi”, comentó.