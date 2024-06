Keylor Navas dice que le hubiera gustado ser campeón mundial con la Selección Nacional

Hace tres semanas, Keylor Navas se despidió de la Selección Nacional y, en una entrevista con el periodista Yashin Quesada, director del programa Encuentro Deportivo, el guardameta contó por qué tomó la decisión.

Keylor también afirmó que no alcanzó todo con la Tricolor; hubo algo que le hubiera gustado lograr con la Selección y sintió que en el Mundial de Brasil 2014 estuvo cerca de conseguirlo.

“En la vida uno también debe saber o creer cuál es el momento indicado para decir hasta aquí. Salir de la Selección era algo que llevaba analizando; no fue que un día me levanté y dije me retiro, no fue así”, dijo Keylor Navas.

Para Navas, hay momentos para ver atrás y pensó que la Selección necesitaba cambios.

“Yo vi que estar ahí (en la Selección) es como quitarle la oportunidad a otro portero. Venía una Copa América y este torneo le sirve a un guardameta para ganar confianza y aprendizaje”, señaló Navas.

El arquero insistió en que retirarse de la Tricolor fue algo que venía meditando desde hace mucho tiempo y nunca pensó en jugar contra Argentina y retirarse. Aclaró que no planeó que su último encuentro con la escuadra patria fuera contra el campeón del mundo.

“Trato de guiarme por el corazón, retirarme lo estaba analizando y no sabíamos que íbamos a jugar contra Argentina. Sí pensaba que, si jugábamos contra Honduras, teníamos que ganar porque la Selección debía estar en la Copa América”, expresó Navas.

Keylor Navas dijo que se retiró de la Selección de Costa Rica porque sentía que le quitaba la oportunidad a otro arquero de jugar con la ‘Tricolor’. (Rafael Pacheco Granados)

Yashin Quesada le preguntó a Keylor si consiguió todo con la Selección Nacional.

“No”, fue la respuesta de Keylor, quien añadió: “Me hubiera gustado ser campeón del mundo. En Brasil estuvimos cerca y no nos alcanzó. Cuando estábamos en Santos (Brasil), al hotel nadie llegaba y conforme fuimos jugando la gente empezó a apoyarnos y después estaba lleno”, opinó Keylor.

Para Keylor Navas, lo que hizo la Tricolor en Brasil no fue obra de la casualidad, sino porque el grupo tenía muchos futbolistas en Europa, en buenas ligas, y jugaban cada fin de semana a alto nivel. Además, el ritmo de juego lo tenían asimilado, sabían qué hacer en la cancha.

- ¿El Mundial de Brasil 2014 fue su momento más importante con la Selección Nacional?

- Sí, fue el momento más importante, hicimos historia. Un mundial es lo más grande que hay y en Brasil 2014 hicimos historia para el país.

- ¿Y el momento más difícil?

- Lo más difícil fue quedar fuera de un mundial, el momento más complicado fue quedar fuera para Sudáfrica 2010. Fue un golpe muy duro, uno está cerca de cumplir un sueño y de pronto se esfuma.