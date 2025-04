Jugadores de Saprissa con un pie fuera: estos nombres suenan en la puerta de salida

La poca participación en el campeonato, el bajo desempeño cuando han tenido oportunidad y hasta la finalización de contratos son los elementos que provocan que la puerta de salida se le abra a algunos jugadores del Deportivo Saprissa.

A esto se le suma que Paulo César Wanchope, técnico de los morados, dejó de contar con algunas figuras; al menos eso pasó en los últimos juegos, donde algunos ni en la banca estuvieron.

Saprissa cuenta con dos futbolistas que terminan contrato al finalizar el torneo, el primero de junio, en caso de jugarse una gran final.

El panameño Eduardo Anderson y Gino Vivi están a préstamo; fueron cedidos por seis meses. Anderson es ficha de Alianza de Panamá y Vivi pertenece a Los Ángeles Galaxy de la MLS de Estados Unidos.

El club tibaseño no se ha pronunciado al respecto, pero todo indica que no los renovará.

El canalero es el tercer jugador saprissista con más minutos en el torneo, después de Joseph Mora, quien posee 1.255; Esteban Alvarado, quien tiene 1.170; y Anderson con 1.154. Pero su rendimiento no agrada a los aficionados. Por si fuera poco, en los últimos dos juegos del equipo, el panameño estuvo en banca contra Herediano y solo jugó 10 minutos, y el sábado pasado ante Sporting ni en banca estuvo.

En los dos primeros encuentros que dirigió Paulo César Wanchope, Eduardo Anderson jugó los 90 minutos; en el tercero, 65; y vino a la baja ante florenses y albinegros.

El caso de Gino Vivi es similar: jugó 27 minutos en el primer choque dirigido por Paulo, fue titular en el segundo y actuó 70 minutos, pero no apareció en los últimos tres. Hasta el sábado pasado, el club informó que posee una contusión en uno de sus pies, pero antes no había indicado que tuviera alguna lesión.

Gino Vivi termina el préstamo con el Deportivo Saprissa al finalizar el campeonato. Es poco probable que siga en el equipo. (JONATHAN JIMENEZ)

Hay otras figuras que terminan contrato hasta fin de año, pero debido a su poca presencia en la cancha podrían ser considerados para ser cedidos a otro equipo.

Este es el caso de Jefry Valverde, quien solo ha jugado 258 minutos de los 1.440 que ha disputado Saprissa, y Ryan Bolaños, quien posee 528 minutos en los terrenos de juego.

De los cinco partidos dirigidos por Paulo César, Valverde solo ha jugado 21 minutos: ingresó de cambio contra Liberia. Ryan actuó 21 minutos frente a San Carlos, no fue tomado en cuenta ante Liberia, jugó todo el compromiso contra Santos y no apareció ante Herediano y Sporting.

Hay otros futbolistas con poca presencia, pero concluyen contrato hasta diciembre del 2026, como Yoserth Hernández y Orlando Sinclair; mientras que Fabricio Alemán finaliza en el 2027.

Jefry Valverde no ha logrado convencer a Paulo César Wanchope. Con el técnico morado, solo ha actuado 21 minutos. (Instagram)

Yoserth acumula 238 minutos, Sinclair 426 y Alemán solo 23 de los 1.440 que ha jugado el club tibaseño.

Antes de arrancar el torneo, Saprissa llegó a un acuerdo con San Carlos para ceder a Jefry Valverde, pero al final el jugador no aceptó y se quedó con los morados.

“Tengo una planilla amplia y lo dije cuando vine: tengo derecho de ver y mover piezas en cada fecha, buscando el mejor once para los partidos. No es fácil decirle a un jugador que no está en la lista o comunicarle a alguien que jugó el encuentro anterior que ahora no lo vamos a tomar en cuenta. Pero esa es la responsabilidad de uno como técnico, siempre buscando lo mejor para el equipo”, dijo Paulo Wanchope, cuando se le consultó por qué en un partido un jugador era titular y al siguiente no aparecía ni en la banca.

