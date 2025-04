Mariano Torres lo dijo en 2016 y cumplió: hoy es el alma y máxima figura de Saprissa

En el 2016, el Deportivo Saprissa hizo una contratación para reforzar el plantel, sin imaginar que a sus filas llegaría un hombre que dejaría huella en el club: el volante que se convirtió en la principal figura y capitán del equipo.

En ese entonces, Mariano Torres era un desconocido en el fútbol nacional, pero él tenía confianza en sus condiciones y lanzó algunas palabras que, con el paso del tiempo, se convirtieron en realidad.

“Me gusta que es un club muy grande, el más grande de Costa Rica, y eso a cualquier jugador lo motiva y le interesa”, dijo Mariano en una entrevista que concedió a La Nación en junio de 2016.

Torres no se equivocó y las estadísticas lo confirman. En ese momento, Saprissa tenía 32 cetros, Herediano 24 y Alajuelense 29. Torres se sintió cómodo en el cuadro morado y, ocho años después, le dio ocho títulos a su equipo, hasta guiarlo a la copa número 40.

Mariano es el extranjero con más campeonatos ganados en la Primera División: Invierno 2016, Clausura 2018, Clausura 2020, Clausura 2021, Apertura 2022, Clausura 2023, Apertura 2023 y Clausura 2024.

“La verdad, estoy muy contento de llegar a un plantel tan grande. Es muy emotivo para mí”, indicó Torres en el 2016, y añadió que estaba consciente de que llegaba con un cartel importante al club morado, por lo que no sentía presión ante la exigencia de un buen rendimiento desde el primer minuto.

“Está bueno, me gusta tener esa presión. Es más, para mí no es una presión; simplemente, esto lo que muestra es que la gente se puede entusiasmar y, después, estará en mí demostrar cuando me toque jugar y ayudar al equipo”, expresó.

Y con buen fútbol, goles (posee 74 en campeonatos) y asistencias, Mariano lo demostró. Pieza vital de Saprissa, hasta el mismo Juan Carlos Rojas, presidente de los morados, dijo: “Mariano es insustituible, no hay otro como él”.

Mariano Torres comentó estar complacido de reencontrarse con Paulo César Wanchope, quien lo llevó al Deportivo Saprissa. (Jose David Murillo)

Antes de unirse a Saprissa, Mariano sabía lo que le esperaba en el Estadio Ricardo Saprissa y lo que significa la afición para el club.

“Será lindo porque me puedo sentir como en un equipo argentino. Es lindo estar en un equipo con hinchada grande. Estoy muy contento y agradecido porque confíen en mí. Ojalá me pueda ir bien y pueda conseguir cosas importantes”, expresó Mariano Torres.

Y fue tal como lo predijo. Los morados lo acuerparon, lo siguen arropando y lo ven como el guía del equipo, la figura que no puede faltar. El hombre que los colmó de alegría con sus finos trazos y los hizo estallar de emoción cuando, como capitán, alzó la copa de campeón.

“Yo siempre voy a estar agradecido con Paulo Wanchope, el presidente y don Carlos (Watson), quienes fueron los que me trajeron”, comentó recientemente Mariano Torres, quien volvió a reencontrarse con Wanchope, ahora como entrenador. En el 2016, Paulo César era el gerente deportivo de Saprissa.

“Ahora tenerlo como entrenador, para mí es un gusto. Uno aprende cada día de él, sé de su experiencia, la trayectoria y nada. Estoy contento con el trabajo que hace y debemos seguir haciendo lo nuestro para estar en zona de clasificación”, destacó Mariano Torres.

