Jefferson Brenes recibe buenas noticias dentro y fuera de la cancha, y Saprissa sonríe

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, tiene motivos de sobra para volver a sonreír. Cuatro meses después de sufrir una lesión en la rodilla derecha, que lo obligó a someterse a una artroscopía, al mediocampista le llegaron buenas noticias dentro y fuera de la cancha.

En la parte futbolística, Jefferson se encuentra en la última etapa de recuperación y pronto podría volver a jugar con los morados, objetivo que Brenes se trazó desde diciembre del año pasado, cuando salió lesionado contra San Carlos, en el partido de vuelta de la semifinal pasada.

“Cuando me llegó la lesión, lloré porque sentí que era algo grave. Tuve la esperanza de que no pasara más allá de mes y medio, pero cuando me hicieron la artroscopía, tenía roto el menisco en un 80% y eso es mucho. Me reconstruyeron el menisco y he venido evolucionando, sintiéndome bien, y me ha dado esa sensación de meterme a la cancha, de querer jugar. Pero por más que quiero ayudar al equipo, debo preocuparme por mí y volver cuando esté listo”, dijo Brenes.

En este periodo fuera de los terrenos de juego, Jefferson Brenes aprovechó para regresar a las aulas y retomar sus estudios.

Se incorporó al Liceo Nocturno de Santa Bárbara y, según informó la Unafut, logró completar sus estudios de noveno año.

“El director del colegio es como un padre para mí. Lo conocí desde la escuela en Siquirres, era mi profesor de Física y tenemos una relación de más de 15 años. Yo me metí mucho en el deporte, dejé los estudios a un lado porque buscaba mis objetivos, y era jugar o estudiar. Logré hacer un sueño realidad, que era jugar al fútbol, y ahora, con la ayuda del director del colegio, volví a los estudios”, recordó Jefferson Brenes.

Ahora que completó el noveno año, planea seguir con el bachillerato y, más adelante, estudiar Educación Física en la universidad.

“Los primeros días en el aula fueron extraños, incluso para mis compañeros. Creo que todos se sorprendieron. Cuando entré al aula sentí nostalgia; fue una sensación muy particular”, le comentó a la Unafut el mediocampista de Saprissa.

Brenes también quiso enviar un mensaje a quienes se encuentran en una situación similar y no se animan a volver a estudiar: “El fútbol no es para siempre. Siempre es bueno tener otra carrera y finalizar lo que uno empieza. Los invito a retomar sus estudios y pensar en una segunda profesión que les dé estabilidad en el futuro”, expresó el limonense.

En el rectángulo, en las prácticas, el volante se siente bien, trota y corre, y la rodilla le responde de la mejor forma. Jefferson espera volver a jugar antes de que finalice la primera fase del campeonato.

“No sé qué día voy a jugar, pero confío en volver pronto. No le miento, me estoy quemando por jugar, pero me enfoco en recuperarme al 100%. Me siento a un 95% y quizá dentro de poco pueda estar al máximo”, resaltó Jefferson.

Jefferson Brenes, volante del Deportivo Saprissa, cuenta los días para volver a las canchas y, fuera de ellas, empieza a ver frutos en sus estudios. (Rafael Pacheco Granados)

El eventual retorno de Brenes es un alivio para Paulo César Wanchope, quien en el último juego no pudo utilizar a David Guzmán, Marvin Loría y Gino Vivi, quienes están en recuperación.

“Marvin Loría presenta una dolencia muscular, David Guzmán sufrió un esguince en su rodilla, mientras que Gino Vivi posee una contusión en uno de sus pies”, informó el departamento de prensa de Saprissa.

Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa, dijo el sábado pasado que espera contar con ellos en un lapso de 10 ó 12 días.

