Nicolás Delgadillo revela por qué no cualquiera puede estar en Saprissa

Nicolás Delgadillo, argentino del Deportivo Saprissa, vivió contra Sporting el segundo juego con más minutos defendiendo la camiseta morada.

Ingresó al minuto 17 por lesión de Deyver Vega y jugó durante 73 minutos. El encuentro donde más actuó fueron los 90 minutos del juego de reposición ante Puntarenas, que se disputó en el Estadio Fello Meza.

Antes, en su debut en el fútbol nacional, tuvo 63 minutos en el clásico contra Alajuelense, y después su participación fue bajando, hasta que entró por Deyver Vega en el duelo contra Sporting, que fue el partido donde mejor se ha visto.

Se esforzó, corrió, marcó, sacó varias faltas y hasta tuvo una oportunidad para anotar. Luego del compromiso ante los albinegros, Delgadillo habló con los medios de comunicación y explicó por qué no es cualquiera el que juega con Saprissa.

“Estoy tranquilo, sé que estoy en un club muy exigente, un equipo que sale campeón todos los años. Sé lo que es estar acá, hay que trabajar duro y poco a poco se va a ir dando todo. Se siente la exigencia que tiene este club y no cualquiera juega acá”, dijo Delgadillo.

El argentino, quien suma 332 minutos en ocho juegos con Saprissa —de ellos, 121 en los cinco encuentros que ha dirigido Paulo César Wanchope—, comentó lo que el técnico le pide.

“Wanchope me da mucha confianza, quiere mucho tener la pelota, juego de tenencia, y eso me gusta. Se vio plasmado, más allá del partido, intentamos jugar”, señaló Nicolás Delgadillo.

¡Nicolás Delgadillo tuvo el segundo en sus pies! ❌ pic.twitter.com/UyDNQplTYJ — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 6, 2025

Sobre su nivel y cómo se siente en el terreno de juego, el argentino comentó que va en ascenso.

“Me voy sintiendo bien, cada vez mejor, ahora me está tocando jugar mucho más que antes. Trabajo duro y, lo que me toque, voy a estar disponible”, afirmó.

Sobre la opción que falló al minuto 72 ante Sporting —era la oportunidad para marcar el segundo gol del encuentro—, Delgadillo contó lo sucedido.

“Le di suave, justo Ariel (Rodríguez) fue y pensé que le quedaba a él, y me quedó muy ahí. Quise colocar el balón y me picó mal, pero ya va a llegar el gol. Todo va a llegar. Uno quiere jugar, pero todos trabajamos para ser titulares, y donde me toque, voy a sumar e ir para adelante”, expresó el extremo de Saprissa.

Nicolás Delgadillo, extremo del Deportivo Saprissa, tuvo al minuto 72 la oportunidad de marcar su primer gol en el país, pero falló ante Adonis Pineda. (Albert Marín/Albert Marín)

Sobre el juego y desempeñarse en la cancha sintética del Estadio Ernesto Rohrmoser, Delgadillo dijo que fue un partido muy complicado, en un campo que calificó de chico.

“Era difícil ganar la segunda pelota, pero por dicha pudimos ganar los tres puntos. Entré por una desgracia de un compañero que se golpeó la rodilla y tuve que ingresar. Traté de hacer lo mejor posible y, por suerte, se pudo ganar, que es lo importante”, mencionó Nicolás Delgadillo.

Nicolás Delgadillo no jugó con Saprissa las primeras cinco fechas del campeonato por problemas con el permiso de trabajo. Después, con José Giacone, anterior timonel morado, tuvo 211 minutos en los compromisos contra Alajuelense (63′), Puntarenas (90′), Santa Ana (45′) y Sporting (13′).

