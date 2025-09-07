Así puede activar los mensajes efímeros en WhatsApp y proteger su privacidad

Aprenda a activar los mensajes efímeros en WhatsApp y elimine textos automáticamente para proteger su privacidad.

WhatsApp incluye una función que elimina mensajes de forma automática. Esta herramienta ayuda a proteger la información personal y a reducir el riesgo de que personas externas accedan a sus conversaciones.

Los mensajes efímeros, también conocidos como mensajes temporales, desaparecen del chat después de un plazo determinado. Esta opción puede activarse para todos los chats o para conversaciones específicas, según sus preferencias.

¿Qué son los mensajes efímeros?

Esta función permite configurar WhatsApp para que los mensajes se borren automáticamente después de un periodo de 24 horas, siete días o 90 días. Solo afecta los mensajes nuevos, enviados o recibidos después de su activación. No borra mensajes anteriores.

Cómo activar los mensajes efímeros en WhatsApp

El proceso es simple y se realiza desde la configuración de privacidad. Siga estos pasos:

Ingrese a “Ajustes” dentro de la aplicación. Diríjase a la sección “Privacidad”. Seleccione “Duración predeterminada”. Elija entre 24 horas, siete días o 90 días para que los mensajes se eliminen automáticamente. Si desea aplicar esta configuración a chats ya existentes, seleccione cada conversación individual y pulse en “Aceptar”.

Si cambia de opinión, puede cancelar el proceso presionando el ícono de regreso (una flecha).

Activación por chat específico

También puede configurar esta función en chats individuales o grupales. Siga estas instrucciones:

Abra el chat donde quiere activar los mensajes efímeros. Pulse sobre el nombre del contacto o del grupo. Toque la opción “Mensajes temporales”. Si aparece la opción, presione “Continuar”. Seleccione el plazo deseado: 24 horas, 7 días o 90 días. Toque el ícono de regreso para guardar los cambios.

Después de realizar estos pasos, los mensajes efímeros quedarán activados para ese chat específico.

Los mensajes efímeros en WhatsApp no desaparecen en todos los casos. Si se reenvía un mensaje a un chat donde la función de mensajes temporales no está activada, ese contenido permanecerá visible en ese nuevo chat.

En caso de que una persona responda un mensaje con la opción activada, la respuesta puede citar el mensaje original, el cual podría seguir visible, incluso después de haber pasado el tiempo establecido para su eliminación.

Además, si se genera una copia de seguridad antes de que el mensaje se borre, este quedará almacenado en esa copia. No obstante, cuando se realice una restauración desde la copia de seguridad, los mensajes temporales se eliminarán automáticamente del historial recuperado.

