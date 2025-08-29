Esta es la lista de celulares que perderán acceso a WhatsApp a partir de setiembre de 2025

WhatsApp dejará de operar en celulares con sistemas antiguos desde setiembre de 2025. Consulte la lista completa de modelos afectados.

A partir del 1.° de setiembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en modelos de celulares antiguos. La medida afecta dispositivos con sistemas operativos desactualizados.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Suma más de 2.700 millones de usuarios activos a nivel global.

Con cada actualización, la empresa busca ofrecer mayor seguridad y nuevas funciones. Sin embargo, este proceso también implica dejar fuera de soporte a teléfonos que ya no pueden ejecutar correctamente las versiones más recientes.

¿Qué teléfonos quedan sin servicio?

La lista incluye modelos con más de oc años de antigüedad. Son dispositivos que ya no reciben soporte oficial del fabricante ni actualizaciones de seguridad. Aunque la aplicación podría seguir operando en algunos de ellos, funcionará con errores y sin protección contra vulnerabilidades.

Dispositivos Android con sistema 5.0 o anterior:

Samsung : Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2

: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2 LG : Optimus G, Nexus 4, G2 Mini

: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini Motorola : Moto G (primera generación), Droid Razr HD

: Moto G (primera generación), Droid Razr HD Huawei : Ascend D2

: Ascend D2 Sony : Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V

: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

Dispositivos Apple con sistema iOS 12 o anterior:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone SE (primera generación)

iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)

Los celulares afectados no serán bloqueados de inmediato. La aplicación podría continuar operando durante un tiempo, pero sin actualizaciones ni parches de seguridad. Esto incrementa el riesgo de fallos y ciberataques.

Meta, empresa propietaria de WhatsApp, aconsejó a los usuarios verificar la versión del sistema operativo del dispositivo. Si ya no es compatible, se recomienda actualizar el equipo o considerar cambiar de celular.

¿Cómo saber si su celular está afectado?

Para verificar si el sistema operativo de su dispositivo es compatible con WhatsApp, debe seguir estos pasos:

Ingresar a la aplicación de Configuración o Ajustes Entrar en “Acerca del teléfono” o “Información del dispositivo” Revisar la versión de Android o iOS Buscar la opción de actualización de sistema, si está disponible

¿Qué puede hacer si su celular ya no es compatible?

Si su modelo figura en la lista o si el sistema operativo ya no es compatible, las opciones son limitadas:

Realizar una copia de seguridad de sus chats :En Android, diríjase a Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Google Drive.En iPhone, la opción se encuentra en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > iCloud.

:En Android, diríjase a Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Google Drive.En iPhone, la opción se encuentra en Ajustes > Chats > Copia de seguridad > iCloud. Intentar actualizar el sistema operativo :Solo si el fabricante todavía ofrece soporte.

:Solo si el fabricante todavía ofrece soporte. Adquirir un celular más reciente:Es la única alternativa en caso de no poder actualizar el sistema.

Meta realiza este tipo de ajustes de forma periódica. El objetivo es mantener la seguridad y el rendimiento óptimo de la plataforma. Por eso, es recomendable estar atento a los requisitos del sistema y no esperar hasta el último momento para hacer los cambios necesarios.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.