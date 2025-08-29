Tecnología

El círculo azul de WhatsApp: cómo se puede desactivar la Meta AI

Meta AI no se puede desinstalar en algunos países, pero existen formas de ocultar el círculo azul de acceso en WhatsApp y reducir su presencia

Por La Nación / Argentina / GDA
Meta AI se expande en WhatsApp, permitiendo consultas y generación de imágenes. Aprenda a usar esta nueva función.
WhatsApp incorporó Meta AI con un círculo azul visible. Le explicamos cómo ocultarlo y por qué muchos usuarios prefieren desactivarlo. (El Universal / México / GDA)







La Nación / Argentina / GDA

