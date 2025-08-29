El círculo azul de WhatsApp: cómo se puede desactivar la Meta AI

WhatsApp incorporó Meta AI con un círculo azul visible. Le explicamos cómo ocultarlo y por qué muchos usuarios prefieren desactivarlo.

WhatsApp incorporó Meta AI, un asistente con inteligencia artificial creado por la empresa Meta. Esta herramienta responde preguntas y ofrece ayuda dentro de la aplicación.

Su aparición viene acompañada de un círculo azul, ubicado en la parte superior de los chats. En algunos países, como Argentina, los usuarios no pueden desactivarla completamente, pero sí pueden ocultar ese acceso directo.

Cómo ocultar el círculo azul de Meta AI en WhatsApp

El proceso es simple y no requiere instalar ninguna aplicación externa. Para evitar que Meta AI aparezca entre los chats activos, el usuario debe seguir estos pasos:

Abrir la conversación con Meta AI. Tocar el icono de tres puntos ubicado en la parte superior derecha. Seleccionar la opción “Eliminar conversación” o “Eliminar chat”. Confirmar la acción.

Con esto, Meta AI deja de mostrarse en la lista de conversaciones activas. Si en algún momento el usuario desea volver a utilizarla, puede hacerlo al buscar “Meta AI” en la barra de contactos o iniciar una nueva conversación.

Qué pasa con la privacidad en Meta AI

Meta asegura que la inteligencia artificial no guarda conversaciones anteriores ni accede a otros chats del usuario. El asistente considera cada intercambio como un evento independiente.

Según la compañía, los mensajes viajan cifrados y no son visibles para terceros, ni siquiera para Meta. Tampoco se accede al micrófono ni a otras funciones del dispositivo.

Sin embargo, muchos usuarios han expresado desconfianza. A pesar de las garantías ofrecidas, temen que el uso de inteligencia artificial pueda implicar un análisis de patrones de conversación y, por ende, una forma de perfilamiento.

Por qué usuarios optan por ocultar Meta AI en WhatsApp

Existen diferentes razones por las cuales usuarios buscan desactivar o minimizar la visibilidad del asistente. Algunas personas consideran innecesaria su presencia, mientras que otras tienen preocupaciones relacionadas con la privacidad.

También hay quienes han reportado errores en las respuestas, lo que pone en duda la precisión de la inteligencia artificial, especialmente cuando se consulta sobre temas sensibles como salud o asuntos legales.

Otro punto crítico es el rendimiento del celular. Aunque el asistente funciona en la nube, requiere procesamiento constante, lo cual puede afectar el rendimiento general del dispositivo, aumentar el consumo de batería y ocupar recursos del sistema, sobre todo en modelos antiguos o con menor capacidad.

Más allá de la seguridad: distracciones y dependencia

Algunos expertos han señalado que el uso frecuente de asistentes de inteligencia artificial podría reducir la capacidad de análisis crítico. Tener respuestas inmediatas podría limitar la curiosidad natural del ser humano y afectar procesos educativos, especialmente en menores de edad.

Una investigación del The Wall Street Journal advirtió que tanto Meta AI como otras plataformas de IA generativa pueden mantener conversaciones explícitas con niños, lo que encendió alertas sobre los filtros de seguridad implementados. Meta declaró que había tomado medidas para mitigar estos riesgos, pero la preocupación persiste entre padres y educadores.

Finalmente, Meta AI también se suma al listado de notificaciones y funciones que podrían generar distracciones en el uso diario de WhatsApp.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.