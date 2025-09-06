Micrófono traicionó a Mark Zuckerberg y revela una vergonzosa confesión a Donald Trump en cena de la Casa Blanca

Zuckerberg improvisó ante Trump durante cena en la Casa Blanca y una frase captada por un micrófono desató reacciones en redes sociales.

Durante un cena privada en la Casa Blanca, el empresario Mark Zuckerberg protagonizó un momento incómodo que rápidamente se volvió viral.

El evento, realizado el jueves 4 de setiembre, reunió a varios líderes tecnológicos, entre ellos Tim Cook (Apple) y Sundar Pichai (Google), junto con el expresidente Donald Trump, anfitrión de la velada.

En medio del encuentro, Trump consultó a los asistentes cuánto planeaban invertir en Estados Unidos. Zuckerberg respondió con una cifra que llamó la atención.

“Dios mío, creo que probablemente serán unos, no sé, al menos 600 000 millones de dólares para 2028 en Estados Unidos”, respondió.

El presidente le indicó que se trataba de una cantidad considerable. Zuckerberg insistió en que era “significativa”.

Lo que no estaba previsto sucedió segundos después. Un micrófono captó cuando el fundador de Meta admitió que no estaba preparado para la pregunta. Le dijo a Trump que no sabía qué número decir y que respondió improvisando. El presidente comentó lo ocurrido a su esposa, Melania, entre risas.

Otra escena polémica involucra a Zuckerberg

A inicios de año, Zuckerberg ya había estado en el centro de una controversia durante la ceremonia de investidura presidencial de Trump. En ese evento, fue captado mirando brevemente el escote de Lauren Sanchez, actual prometida de Jeff Bezos.

Las cámaras lo mostraron de pie junto a Sanchez. Ella vestía un atuendo llamativo, y aunque la acción del empresario fue rápida, resultó evidente. El intento por disimular lo que hizo acentuó el momento y provocó una ola de comentarios en redes.

