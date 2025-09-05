Encuentro de Trump con gigantes tecnológicos en la Casa Blanca: estos son los detalles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a más de una docena de los principales empresarios de la industria de la Inteligencia Artificial, durante una cena marcada por la ausencia de Elon Musk y en medio de la fallida inauguración de la renovación de uno de los jardines principales de la sede de Gobierno.

En una cena en la Casa Blanca, Donald Trump se reunió con líderes de la industria tecnológica para abordar el tema de la Inteligencia Artificial. (AFP/AFP)

“Los conozco a todos indirectamente, y a algunos los conozco muy bien”, expresó Trump al inicio de la velada, sentado junto a la primera dama, Melania Trump, y con Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ubicado a su otro lado.

Cada invitado contaba con un micrófono para intervenir.

Entre los asistentes también estuvieron Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Tim Cook, director ejecutivo de Apple, junto con una docena de representantes de las principales compañías tecnológicas.

La ausencia más notoria fue la de Elon Musk, quien informó en su cuenta de X que no podría asistir, aunque enviaría a un representante en su lugar.

El evento estaba programado en el Rose Garden, remodelado con césped pavimentado, mesas y sombrillas que replicaban la estética del club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. Sin embargo, debido a la lluvia en Washington, la cena se trasladó a un comedor interior.

Según reportó la prensa presente, Zuckerberg fue el primero en intervenir y destacó que “todas las empresas presentes están realizando inversiones importantes” para “construir centros de datos e infraestructura para impulsar la próxima ola de innovación”.

Posteriormente, Gates tomó la palabra y agradeció “el increíble liderazgo” de Trump, subrayando la relevancia de dialogar con figuras que “están cambiando el mundo dentro de su ámbito”.

La cita se celebró un día después de que Melania Trump encabezara una sesión de trabajo de la nueva comisión de Educación en Inteligencia Artificial de la Casa Blanca, en la que afirmó que “los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”.

