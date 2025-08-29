Tecnología

Tesla negó tener datos de un choque mortal, pero un hacker los descubrió y expuso evidencia clave contra la compañía

Tesla enfrentó una condena de $243 millones tras revelarse evidencia crítica recuperada por un hacker sobre un accidente mortal

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Tesla enfrentó una condena de $243 millones tras revelarse evidencia crítica recuperada por un hacker sobre un accidente mortal.
Tesla enfrentó una condena de $243 millones tras revelarse evidencia crítica recuperada por un hacker sobre un accidente mortal. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTeslaHacker
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.