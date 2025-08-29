Tesla negó tener datos de un choque mortal, pero un hacker los descubrió y expuso evidencia clave contra la compañía

Un hacker identificado como Greentheonly encontró datos electrónicos clave que Tesla afirmó no tener, lo que terminó por ser una pieza decisiva en el juicio federal en Miami que concluyó con un veredicto de $243 millones contra la compañía.

La historia, reportada por The Washington Post, detalla cómo los familiares de Naibel Benavides Leon, joven fallecida en un accidente con un Tesla Model S, junto con Dillon Angulo, su pareja sobreviviente, enfrentaron años de negativa por parte de la empresa para acceder a la información del sistema Autopilot del automóvil involucrado en el hecho ocurrido en Key Largo, Florida, en 2019.

El accidente y la desaparición del “registro de colisión”

La noche del 25 de abril de 2019, un Tesla que operaba con Autopilot atropelló a la pareja que se encontraba fuera de su vehículo. Según documentos judiciales, el sistema subió automáticamente los datos a los servidores de Tesla, pero luego estos se desconectaron y marcaron para eliminación.

La familia recurrió a un hacker especializado en computadoras de Tesla. En octubre de 2023, dentro de una cafetería en el sur de Florida, logró recuperar el “registro de colisión” que contenía lo que las cámaras del vehículo detectaron antes del impacto, incluida la figura de la víctima. Tesla reconoció posteriormente que siempre tuvo los datos almacenados en sus servidores.

El papel del hacker en el juicio

El hacker, quien había desensamblado computadoras de Tesla durante años, creó un video aumentado que mostró cómo el sistema del automóvil detectó a los peatones y planificó un trayecto a través de ellos sin emitir advertencia alguna.

Esa evidencia fue utilizada en el juicio en Miami, donde un jurado determinó que Tesla era responsable en un 33% del accidente, lo cual se tradujo en $243 millones en daños compensatorios y punitivos.

El abogado de Tesla calificó la gestión de los datos como “torpe” pero negó que existiera intención de ocultarlos. El juez Beth Bloom no encontró pruebas suficientes de una supresión intencional, aunque ordenó a Tesla pagar los costos relacionados con la recuperación de los datos por parte de los demandantes.

Repercusiones y próximos juicios

Después del veredicto, Tesla solicitó anular la sentencia o realizar un nuevo juicio. Además, enfrenta otras demandas, como una presentada en Texas que alega que la compañía engañó a los inversionistas con la promoción de su tecnología de conducción autónoma.

La victoria legal en Miami ha motivado a los abogados demandantes a avanzar con otros casos en Estados Unidos, incluyendo uno que se desarrollará en California por la muerte de un adolescente.

