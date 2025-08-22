Tecnología

Adiós al juicio humano: TikTok despidió a 300 moderadores para reemplazarlos con inteligencia artificial

TikTok automatiza tareas críticas y reduce personal en Reino Unido en medio de regulaciones más estrictas

Por Jailine González Gómez
TikTok despidió a 300 moderadores en Londres para reemplazarlos con inteligencia artificial, justo cuando entra en vigor una nueva ley británica.
(Generada con IA / ChatGPT)







Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

