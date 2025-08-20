Tecnología

Vendió su rostro por $500 y ahora aparece como avatar de inteligencia artificial que da horóscopos

Un actor en Estados Unidos vendió los derechos de su imagen a TikTok; su cara ahora aparece en anuncios que él no grabó

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Actor vendió su imagen a TikTok y hoy su avatar aparece en anuncios sin su permiso ni regalías, según el New York Times.
Actor vendió su imagen a TikTok y hoy su avatar aparece en anuncios sin su permiso ni regalías, según el New York Times. (Instagram/@scottjacq)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGInteligencia ArtificialIATikTok
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.