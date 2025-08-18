Siguió consejo de ChatGPT por tres meses y terminó hospitalizado con una enfermedad que casi nadie conoce

Un paciente llegó a un hospital con alucinaciones tras seguir una dieta sugerida por ChatGPT que reemplazaba sal con bromuro

Un hombre de 60 años en Estados Unidos fue hospitalizado con síntomas psiquiátricos graves luego de sustituir la sal común por bromuro, como parte de una dieta recomendada por ChatGPT.

El caso fue analizado por los médicos que lo atendieron y publicado recientemente en la revista científica Annals of Internal Medicine.

Los síntomas del paciente incluyeron delirios y paranoia. Creía que su vecino intentaba envenenarlo y que el agua del filtro estaba contaminada. Debido a estos episodios, fue internado en una unidad especializada.

Aunque los médicos inicialmente sospecharon de un trastorno psiquiátrico, lograron estabilizar al paciente al reponer los niveles bajos de minerales y vitaminas.

Una vez recuperado, explicó que había reemplazado el consumo de sal por bromuro, tras leer en línea sobre supuestos efectos negativos del cloruro de sodio. La sugerencia le fue proporcionada por una inteligencia artificial.

El paciente mantuvo esta práctica durante tres meses, lo cual provocó una intoxicación conocida como bromismo.

Esta condición es rara en la actualidad, pero en el pasado se relacionó con hospitalizaciones por síntomas neurológicos y psiquiátricos, como alucinaciones.

Luego de tres semanas de hospitalización, los niveles de bromuro en el cuerpo regresaron a valores normales y el paciente se recuperó.

En el artículo científico, los médicos hicieron un llamado de atención sobre los riesgos del uso no supervisado de inteligencia artificial en temas de salud.

Indicaron que este tipo de tecnologías pueden contribuir al desarrollo de enfermedades evitables, cuando se utilizan sin el acompañamiento de personal médico calificado.

