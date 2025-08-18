Ciencia

Siguió consejo de ChatGPT por tres meses y terminó hospitalizado con una enfermedad que casi nadie conoce

Un hombre de 60 años desarrolló una enfermedad poco común después de seguir una dieta recomendada por ChatGPT

Por O Globo / Brasil / GDA
Un paciente llegó a un hospital con alucinaciones tras seguir una dieta sugerida por ChatGPT que reemplazaba sal con bromuro
Un paciente llegó a un hospital con alucinaciones tras seguir una dieta sugerida por ChatGPT que reemplazaba sal con bromuro







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

