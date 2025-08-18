Una IA que funciona como Spotify alertó a científicos sobre una explosión estelar jamás vista

Una IA identificó una explosión única: una estrella colapsó al intentar absorber un agujero negro, creando un tipo de supernova jamás visto.

Una explosión estelar nunca antes observada reveló lo que parece ser un nuevo tipo de supernova, producto del encuentro entre una estrella y un agujero negro. Investigadores publicaron el hallazgo este miércoles 13 en la revista The Astrophysical Journal.

La supernova SN 2023zkd surgió tras un intento fallido de una estrella por consumir un agujero negro. Su detección ocurrió gracias a una inteligencia artificial con un funcionamiento comparable al del algoritmo de Spotify, ya que permite identificar señales poco comunes en el cielo.

El fenómeno fue descubierto por medio del Zwicky Transient Facility, un programa de observación desarrollado en el Observatorio Palomar, en California. El sistema alertó a otros observatorios para que dirigieran su atención al evento, localizado a 730 millones de años luz de la Tierra.

Una señal brillante y repetitiva

La estrella implicada comenzó a incrementar su brillo gradualmente durante cuatro años, hasta que ocurrió la explosión. Luego, la luminosidad disminuyó como ocurre con una supernova tradicional, pero más tarde volvió a intensificarse.

Según los investigadores, este patrón poco usual podría explicarse por la pérdida excesiva de materia y sugiere la intervención de un agujero negro.

El fenómeno habría involucrado un proceso de espaguetificación, en el que la estrella se estira y comprime por las fuerzas extremas de un agujero negro. No obstante, los científicos consideraron que los datos no respaldaban del todo esa hipótesis.

Otra explicación más sólida plantea que la explosión ocurrió cuando los dos objetos, que orbitaban juntos, interactuaron gravitacionalmente. En su esfuerzo por absorber al agujero negro, la estrella colapsó por el estrés de esa interacción.

Inteligencia artificial que detecta estrellas como si fueran canciones

La herramienta usada para detectar la supernova se llama Lightcurve Anomaly Identification and Similarity Search (LAISS). Esta IA funciona con una lógica similar a la de Spotify, pero en lugar de recomendar canciones, sugiere eventos astronómicos con comportamientos inusuales.

LAISS accede a bases de datos astronómicas para comparar las propiedades de una estrella con otras ya conocidas. Al detectar una anomalía, un bot envía una notificación en tiempo real al equipo de observación.

Los investigadores señalaron que sin la intervención de este sistema, habrían perdido señales clave sobre la formación del disco estelar y la posible presencia del agujero negro. El uso de inteligencia artificial como LAISS permite detectar a tiempo eventos raros y analizar su origen.

