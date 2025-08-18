Ciencia

Una IA que funciona como Spotify alertó a científicos sobre una explosión estelar jamás vista

La explosión de una estrella que intentó absorber un agujero negro permitió a científicos observar un fenómeno nunca antes registrado en el espacio

Por O Globo / Brasil / GDA
El agujero negro LID-568, descubierto en el universo temprano, consume materia a un ritmo extraordinario, revelando nuevas pistas sobre la formación de estos colosos.
Una IA identificó una explosión única: una estrella colapsó al intentar absorber un agujero negro, creando un tipo de supernova jamás visto. (NOIRLAB/Europa Press)







