Meta cerró grupo en Facebook que estuvo abierto 6 años donde hombres compartían fotos íntimas de sus esposas sin consentimiento

El grupo operó seis años en Facebook antes de ser eliminado tras denuncias masivas y protestas en redes sociales

Por O Globo / Brasil / GDA
Meta cerró un grupo en Italia donde hombres compartían fotos íntimas de mujeres sin permiso. El caso generó indignación y denuncias.
Meta cerró un grupo en Italia donde hombres compartían fotos íntimas de mujeres sin permiso. El caso generó indignación y denuncias. (Facebook/Captura)







