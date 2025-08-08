Meta pagó $250 millones a joven genio de 24 años para reforzar su área de inteligencia artificial

Matt Deitke, investigador de 24 años, se une a Meta con un contrato de $250 millones para liderar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada.

Meta cerró uno de los fichajes más comentados del año en el sector tecnológico. Matt Deitke, un investigador de inteligencia artificial de 24 años, aceptó un contrato valorado en $250 millones para incorporarse al equipo central de IA de la compañía que dirige Mark Zuckerberg.

La negociación no fue sencilla. En 2024, Zuckerberg ofreció $125 millones a Deitke, quien entonces optó por continuar con su startup Vercept, dedicada al desarrollo de agentes de IA autónomos.

LEA MÁS: El nuevo ChatGPT-5 ya está aquí: así funciona el sistema de IA más potente de OpenAI

Meses después, el fundador de Meta lo contactó de nuevo y se reunió personalmente con él. La nueva propuesta incluía $100 millones el primer año y un acuerdo total de cuatro años por $250 millones. Deitke aceptó, posicionándose como una de las figuras más codiciadas del Valle del Silicio.

La guerra por talento en IA en Estados Unidos recuerda cada vez más a la contratación de estrellas en la NBA o en el fútbol europeo. Meta busca formar un Laboratorio de Superinteligencia con un equipo “élite” respaldado por más de $1.000 millones en financiación, en competencia directa con OpenAI, Google DeepMind y xAI.

Zuckerberg afirmó que el desarrollo de IA superinteligente no solo impulsará los productos de Meta, sino que podría convertirse en una herramienta personal con la capacidad de transformar el empoderamiento individual.

Un perfil que destaca en IA

Matt Deitke inició su carrera académica como estudiante de doctorado en la Universidad de Washington. Luego se incorporó al Instituto Allen de IA (AI2) en Seattle, donde lideró el desarrollo de Molmo, un chatbot multimodal capaz de interpretar texto, imágenes y audio.

Su trabajo con datos 3D, entornos de IA integrados y modelos multimodales le otorgó reconocimiento internacional. En 2022, recibió el Premio de Artículo Destacado en la conferencia NeurIPS, un galardón reservado a una docena de proyectos entre más de 10.000 candidaturas.

En noviembre de 2024, Deitke fundó Vercept junto a un equipo de 10 personas. En enero de este año, la empresa obtuvo $16 millones en una ronda de inversión Seed con el respaldo de figuras como Eric Schmidt, Jeff Dean, Kyle Vogt y Arash Ferdowsi.

LEA MÁS: TikTok ahora alerta a padres cada vez que sus hijos publican algo

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.