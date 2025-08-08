Tecnología

Meta pagó $250 millones a joven genio de 24 años para reforzar su área de inteligencia artificial

El fichaje refuerza el plan de Meta para liderar la carrera por la superinteligencia frente a rivales como OpenAI y Google DeepMind

Por O Globo / Brasil / GDA
Matt Deitke, investigador de 24 años, se une a Meta con un contrato de $250 millones para liderar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada.
Matt Deitke, investigador de 24 años, se une a Meta con un contrato de $250 millones para liderar el desarrollo de inteligencia artificial avanzada.







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

