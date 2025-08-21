Tecnología

¿Por qué ChatGPT se volvió más ‘frío’? Usuarios aseguran que ‘perdieron a un amigo’

OpenAI enfrenta reclamos globales tras el lanzamiento de GPT-5, cuyo tono formal generó molestias entre usuarios

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
OpenAI cambió la personalidad de ChatGPT con GPT-5. Usuarios lamentaron la pérdida del tono emocional de GPT-4o y exigieron su regreso.
OpenAI cambió la personalidad de ChatGPT con GPT-5. Usuarios lamentaron la pérdida del tono emocional de GPT-4o y exigieron su regreso. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGChatGPTInteligencia artificial
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.