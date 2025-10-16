Tecnología

Cómo desactivar el Meta AI de WhatsApp y por qué es importante hacerlo

La inteligencia artificial incluida en la aplicación genera diversas dudas sobre privacidad y utilidad

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Meta AI viene integrada en WhatsApp. Sepa cómo quitarla de la vista si no desea usar esta inteligencia artificial.
Meta AI viene integrada en WhatsApp. Sepa cómo quitarla de la vista si no desea usar esta inteligencia artificial. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGWhatsAppMeta AI
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.