Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp desde Android o iPhone: paso a paso

WhatsApp permite recuperar mensajes eliminados solo si hay respaldo previo; siga estos pasos para restaurarlos en Android o iPhone.

Muchos usuarios de WhatsApp se preguntan si existe una forma de recuperar mensajes eliminados. La respuesta es afirmativa, pero solo si hay un respaldo previo disponible.

En dispositivos Android, esto se puede hacer mediante Google Drive o con una copia local en el almacenamiento interno del celular. En el caso del iPhone, la única opción disponible es mediante iCloud.

A continuación, se explica cómo restaurar mensajes eliminados en ambas plataformas, así como otras opciones y herramientas disponibles.

Cómo recuperar mensajes eliminados en iPhone

La única forma de restaurar conversaciones en iOS es con un respaldo almacenado en iCloud. Para hacerlo, se debe verificar que exista un respaldo reciente en la cuenta vinculada.

Ingrese a WhatsApp en el iPhone. Toque el ícono de configuración. Seleccione chats y luego copia de seguridad del chat. Pulse hacer copia de seguridad ahora para sincronizar manualmente, o configure los respaldos automáticos con la opción Auto Backup (diario, semanal o mensual).

Cuando el respaldo esté creado, siga estos pasos:

Desinstale WhatsApp del dispositivo. Descargue de nuevo la aplicación desde la App Store. Inicie la configuración del número telefónico. Cuando aparezca la opción restaurar desde iCloud, toque en restaurar y espere.

Cómo recuperar mensajes eliminados en Android desde una copia de seguridad

En Android, los mensajes pueden restaurarse desde un respaldo local o desde Google Drive. Para hacerlo de forma local, debe asegurarse de que el contenido se haya guardado previamente en el dispositivo.

Abra WhatsApp. Toque los tres puntos en la esquina superior derecha. Ingrese a configuración, luego chats, y después seleccione copia de seguridad de chats. Pulse copia de seguridad y espere la sincronización.

Luego, realice estos pasos:

Desinstale WhatsApp del celular. Descargue nuevamente el aplicativo desde Google Play Store. Siga los pasos para comenzar a configurar su cuenta. Al visualizar restaure su copia de seguridad, toque en Restaurar y espere la recuperación.

Cómo recuperar mensajes eliminados en Android con Google Drive

Para usar esta opción, es obligatorio tener una cuenta de Google vinculada al backup de WhatsApp.

Acceda a configuración en WhatsApp. Entre en chats y luego en copia de seguridad. En la sección cuenta de Google, asegúrese de que haya un correo electrónico vinculado. Si no lo hay, agregue una cuenta de Google y toque en copia de seguridad.

Después del respaldo, repita los pasos descritos anteriormente para restaurar el contenido.

¿Qué pasa si no existe un respaldo previo?

WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje. Por esa razón, si no se generó un respaldo antes de la eliminación, los mensajes no podrán recuperarse. En Android, una posible alternativa es el historial de notificaciones, siempre que el sistema no haya borrado por completo la notificación antes de visualizarla.

