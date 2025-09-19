Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en su celular

WhatsApp ofrece herramientas para vaciar chats y liberar memoria en su celular. Aprenda a usar estas opciones sin perder datos importantes.

Los archivos acumulados en WhatsApp pueden saturar la memoria del teléfono y provocar un funcionamiento más lento. Fotos, videos, audios y mensajes ocupan espacio considerable, especialmente cuando no se gestionan de forma periódica.

WhatsApp no tiene una papelera visible, pero sí herramientas que permiten eliminar archivos y vaciar chats sin complicaciones. Estas funciones ayudan a recuperar espacio en la memoria del celular y a mejorar el rendimiento del dispositivo, ya sea Android o iPhone.

Con el uso diario, WhatsApp acumula una gran cantidad de imágenes, mensajes, videos y audios que permanecen almacenados en el teléfono. Este contenido, si no se gestiona, puede ocupar varios gigabytes de espacio.

Aunque no existe una sección llamada “papelera”, la aplicación permite borrar elementos de manera directa. Además, WhatsApp guarda copias de seguridad en Google Drive (para Android) o iCloud (en iPhone), lo que facilita la restauración en caso de errores o pérdida de datos.

Qué se puede borrar para liberar espacio en WhatsApp

El usuario puede decidir entre vaciar chats individuales o eliminar contenido de todas las conversaciones al mismo tiempo. Antes de aplicar cualquier cambio, es recomendable crear una copia de seguridad.

Para vaciar un chat específico

Ingrese a la sección Chats. Seleccione la conversación que desea limpiar. Toque el menú de tres puntos o la opción Más. Elija Vaciar chat. Active la opción Eliminar archivos multimedia de la galería del dispositivo si desea liberar más espacio. Confirme presionando Vaciar chat.

Para borrar todos los chats al mismo tiempo

Ingrese a Ajustes > Chats > Historial de chats. Seleccione Vaciar todos los chats. Puede decidir si borra también los archivos multimedia guardados en el teléfono y los mensajes destacados. Presione Vaciar chats para completar el proceso.

Este procedimiento solo elimina el contenido de las conversaciones. Los chats y grupos permanecerán visibles en la aplicación. Si desea recuperar la información borrada, solo podrá hacerlo mediante la restauración de una copia de seguridad creada antes del vaciado. Una copia nueva eliminará todo el historial anterior de forma definitiva.

Video tutorial para eliminar o vaciar todo sus chats

Cómo recuperar conversaciones y documentos

El proceso de restauración requiere una copia de seguridad reciente. Para acceder a ella se debe seguir este procedimiento:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp en el teléfono. Confirmar el número de teléfono y, en el caso de iPhone, el Apple ID. La aplicación detectará de forma automática el archivo de respaldo. Seleccionar la opción “Restaurar historial de chats”. En algunos casos, se solicita verificación por medio de un código enviado por SMS o llamada.

Con este método se recuperan los mensajes y archivos hasta la fecha del último respaldo. Todo contenido posterior se pierde. Para que los videos se restauren también, es necesario haber activado la opción “Incluir videos”.

