Cómo vaciar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en su celular

Libere espacio en su celular eliminando archivos ocultos de WhatsApp. Aprenda cómo hacerlo paso a paso en Android o iPhone

Por La Nación / Argentina / GDA
WhatsApp ofrece herramientas para vaciar chats y liberar memoria en su celular. Aprenda a usar estas opciones sin perder datos importantes.
WhatsApp ofrece herramientas para vaciar chats y liberar memoria en su celular. Aprenda a usar estas opciones sin perder datos importantes.







