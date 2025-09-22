Tecnología

¿Se conecta primero el celular o el cargador? Esta es la forma correcta de hacerlo

Conozca el procedimiento correcto para enchufar y desenchufar su celular y así proteger la batería de daños eléctricos

Por El Tiempo / Colombia / GDA
El orden al cargar su celular influye en la batería: conectar mal puede causar sobretensión y reducir su vida útil.
El orden al cargar su celular influye en la batería: conectar mal puede causar sobretensión y reducir su vida útil.







