Cinco teléfonos que compiten con el iPhone 17 Pro: potencia, cámara y autonomía

Estos cinco modelos superan al iPhone 17 Pro en aspectos como cámara, batería o sistema operativo. Vea cuál podría ser la mejor opción.

Apple presentó el iPhone 17 Pro como su modelo más avanzado. Sin embargo, la competencia no se quedó atrás. Algunos teléfonos de gama alta ya cuentan con prestaciones que rivalizan o incluso superan las del nuevo dispositivo de Apple.

Potencia, fotografía, autonomía y soporte son factores que muchos usuarios valoran más allá del ecosistema Apple. Según Tech Bit de México, estos cinco modelos destacan por su rendimiento, diseño y experiencia de uso.

1. Google Pixel 10 Pro: fotografía avanzada y actualizaciones por siete años

El Pixel 10 Pro integra el chip Tensor G5 y 16 GB de RAM, junto a una pantalla Actua OLED de 6,8 pulgadas con brillo de hasta 3.000 nits y 120 Hz de tasa de refresco.

Se diferencia por ofrecer siete años de actualizaciones garantizadas, un aspecto que supera el tiempo de soporte de Apple.

Su ventaja principal está en la combinación de Android puro, un sistema optimizado por Google, y fotografía computacional impulsada por inteligencia artificial.

2. Samsung Galaxy S25 Ultra: cámara de 200 MP y batería que dura más

Samsung apostó por el Galaxy S25 Ultra para competir directamente con el iPhone 17 Pro. Este equipo cuenta con el procesador Snapdragon 8 Elite de 3 nanómetros, el cual iguala o supera el chip A19 Pro de Apple según el uso.

Incluye una cámara principal de 200 MP, un telefoto de largo alcance y una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45 W. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pulgadas lleva Gorilla Glass Armor.

Frente al ecosistema cerrado de Apple, este teléfono brinda mayor flexibilidad y potencia para usuarios con altas exigencias.

3. Huawei Pura 80 Ultra: cuatro cámaras y batería con carga ultrarrápida

El Huawei Pura 80 Ultra enfoca su competencia en el área de fotografía. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 MP de una pulgada, una ultra gran angular de 40 MP y dos telefoto: uno de 50 MP con zoom óptico de 3,7x y otro de 12,5 MP con zoom óptico de 9,4x.

Cuenta con una pantalla OLED LTPO de 6,8 pulgadas, brillo de 2.800 nits y 120 Hz, protegida con vidrio Kunlun 2.

Ofrece carga rápida de 66 W por cable y 50 W inalámbrica, superando la capacidad del iPhone 17 Pro en este aspecto.

4. OnePlus 13: hasta 24 GB de RAM y batería de 6.000 mAh

El OnePlus 13 destaca por rendimiento y duración. Incorpora una pantalla ProXDR LTPO de 6,8 pulgadas, resolución QHD+, brillo de 4.500 nits y tasa de refresco de 120 Hz.

Su procesador Snapdragon 8 Elite se acompaña de hasta 24 GB de RAM, lo cual supera la memoria del iPhone 17 Pro.

La batería de 6.000 mAh incluye carga de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. El módulo de cámara triple de 50 MP, desarrollado junto a Hasselblad, lo convierte en un equipo robusto para fotografía y multitarea.

5. Xiaomi 15 Ultra: fotografía profesional con lentes Leica y grabación 8K

El Xiaomi 15 Ultra presenta un sistema de cuatro cámaras Leica Summilux, con opciones para ultra gran angular, telefoto estándar y ultra telefoto. Esto permite capturar imágenes y videos en alta calidad incluso en condiciones de poca luz.

Ofrece grabación frontal en Dolby Vision 4K y grabación trasera en 8K, características que compiten directamente con el sistema Pro Fusion del iPhone 17 Pro.

Su sistema incluye Snapdragon 8 Elite, HyperOS 2 y un módulo de refrigeración avanzada, lo cual mejora la experiencia para edición, juegos o multitarea.

