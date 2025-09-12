¿Cómo borrar la memoria de un teléfono Samsung? Este truco libera espacio con un solo clic

Usuarios pueden liberar espacio y mejorar el rendimiento en celulares Samsung con una función nativa que limpia la memoria en segundos.

Los teléfonos Samsung cuentan con una herramienta integrada que permite liberar espacio en la memoria interna con apenas un toque.

Esta función borra archivos temporales y datos acumulados que afectan el rendimiento del dispositivo durante el uso diario.

LEA MÁS: La manera más simple: cómo encontrar la papelera de WhatsApp

La limpieza no requiere aplicaciones externas y se ejecuta directamente desde las configuraciones del sistema. Además de mejorar el desempeño general del celular, este método libera espacio de almacenamiento de forma inmediata.

¿Dónde se activa la limpieza de memoria?

Para realizar el procedimiento, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingrese al menú de “Configuración” del dispositivo. Busque y seleccione la opción “Cuidado del dispositivo”. Dentro del menú, acceda a la sección “Memoria”. Toque el botón “Liberar” para iniciar la eliminación de los archivos innecesarios.

Una vez ejecutado este paso, el sistema libera espacio que estaba ocupado por archivos temporales, procesos en segundo plano y otros elementos que el sistema considera prescindibles. El proceso finaliza en pocos segundos.

LEA MÁS: ¿Cómo activar los mensajes efímeros de WhatsApp?

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.