iPhone 17 en Costa Rica: estos serán los precios y la fecha de preventa

Los nuevos iPhone 17 estarán disponibles en Costa Rica desde setiembre en preventa y con descuentos especiales.

Buenas noticias para los amantes de los dispositivos Apple, el Grupo Unicomer anunció la fecha de preventa y los precios en Costa Rica de los nuevos iPhone 17.

A partir del 15 de setiembre, los dispositivos podrán reservarse a través de las páginas web de todas las cadenas de Unicomer en el país como tiendas Gollo, RadioShack y La Curacao, según informó el grupo en un comunicado de prensa.

La venta oficial en tiendas físicas iniciará el 1° de octubre.

Sin embargo, el próximo 24 de setiembre, Tiendas Gollo contará con 10 unidades de iPhone 17 a la venta en comercios físicos seleccionados, antes de su llegada oficial en octubre, los cuales aún no han sido confirmados.

LEA MÁS: Apple lanza el iPhone 17 Air: conozca cuánto costará en Estados Unidos

Los precios de venta de los cuatro nuevos iPhone 17 iniciará desde los ¢599.900, hasta los ¢899.900. No obstante, Unicomer aplicará descuentos exclusivos a los modelos con 256 GB, para los usuarios que realicen la compra anticipada.

El grupo informó que los modelos de 512 GB estarán disponibles bajo pedido especial a partir del 15 de setiembre.

Además, los dispositivos se entregarán únicamente con el cable de carga incluido, esto en línea con la política de la marca, aclaró Unicomer.

Por su parte, la llegada de estos dispositivos para tiendas iCon, distribuidora autorizada de Apple en Costa Rica, está prevista para mediados de octubre, según indicaron a La Nación. En cuanto a los precios, la empresa adelantó que serán “muy similares a los modelos actuales”.

Tiendas Gollo, RadioShack y La Curacao abrirán la preventa del iPhone 17 en Costa Rica con precios desde ¢599.900 (Unicomer/Cortesía)

Esto es lo nuevo que podrás encontrar

Si sos de los fieles compradores de Apple que desde ya está pensando en actualizar tu iPhone, entre los cambios que podrás encontrar es que el modelo Plus, que antes buscaba ofrecer una gran pantalla a un precio intermedio, desaparece y su lugar lo ocupa el iPhone Air, con un diseño ultradelgado y ligero en titanio de grado 5.

Todos los nuevos iPhone 17 parten ahora de 256 GB de memoria, el doble que antes. El iPhone 17 puede elegirse con hasta 512 GB, mientras que el iPhone 17 Air y el iPhone 17 Pro llegan a 1 TB, pensado para quienes necesitan guardar mucho contenido.

LEA MÁS: iOS 26 vs. iOS 18: ¿Qué ha cambiado realmente? Vea la comparación de los sistemas

En esta generación todos los modelos estrenan procesador: el iPhone 17 incorpora el A19, mientras que el iPhone 17 Air y el iPhone 17 Pro suman el A19 Pro, más rápido y potente. Los tres son compatibles con Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple diseñada para asistir en tareas diarias.

Además, la nueva gama incorpora una cámara frontal de 18 megapíxeles con tecnología Center Stage, que gracias a su sensor cuadrado permite tomar fotos y grabar videos en horizontal, aunque el teléfono se sujete en vertical, mejorando selfis y videollamadas con un encuadre más natural.

¿Pero entonces, qué iPhone 17 te conviene?

-Si querés un iPhone nuevo, pero sin gastar tanto : el iPhone 17 es suficiente. Tiene buena cámara dual, más batería (30 horas) y ya parte de 256 GB, así que no te quedás corto en memoria.

-Si te importa el diseño y la ligereza : el iPhone 17 Air es el más delgado y ligero (5,6 mm). Eso sí, sacrifica un poco de batería frente al 17 normal. Ideal si lo que buscás es estilo y portabilidad.

-Si sos de grabar videos o crear contenido : el iPhone 17 Pro es el indicado. Sus tres cámaras de 48 MP, el zoom óptico 4x y la grabación en 4K a 120 fps lo hacen perfecto para quienes producen en serio.