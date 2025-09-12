El Explicador

Nuevos iPhone Air y 17: comparamos todas las versiones de 2022 a 2025

Revisá qué tanto cambió Apple en precios, batería y cámaras

Por Cristian Mora
iphone 17
El iPhone 17 mejora su cámara a 48 MP, aumenta la autonomía a 30 horas y estrena el chip A19 Pro. (Apple/Cortesía)







