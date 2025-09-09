Economía

Apple lanza el iPhone 17 Air: conozca cuánto costará en Estados Unidos

Descubra las novedades del iPhone 17 de Apple. Conozca el ultradelgado modelo Air, su procesador A19 Pro y la tecnología de IA generativa

EscucharEscuchar
Por AFP
Alguien sosteniendo el nuevo teléfono iphone 17 air
Apple apuesta por un producto que espera impulse un gran ciclo de compras de iPhone (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
iPhoneiPhone 17 AirApple
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.