iOS 26: 5 funciones clave que podrían mejorar el uso diario del iPhone

El sistema operativo iOS 26 llegará a los iPhone compatibles durante este setiembre. Con esto, Apple introducirá una serie de funciones avanzadas impulsadas por inteligencia artificial que buscan mejorar la experiencia del usuario desde el primer momento.

Entre las novedades más relevantes destacan el filtrado de llamadas, un nuevo modo de energía adaptativa, traducciones en vivo, filtros mejorados en mensajes y la creación de Genmojis personalizados con ayuda del modelo ChatGPT.

A continuación, se detallan cinco funciones clave que usted debería activar inmediatamente después de instalar iOS 26.

1. Filtrado de llamadas y asistencia para llamadas en espera

La aplicación teléfono fue rediseñada. Ahora reúne en una sola pantalla elementos antes dispersos como llamadas recientes, correo de voz y favoritos.

Esta función responde llamadas de números desconocidos, solicita al interlocutor que se identifique y solo hace sonar el iPhone si la respuesta es relevante. Así, se evita la interrupción innecesaria.

El sistema también incluye un asistente de espera. Esta herramienta mantiene la llamada en segundo plano mientras el usuario espera a ser atendido en servicios de atención al cliente. Una notificación avisa cuando alguien responde al otro lado de la línea. La interfaz del teléfono también fue ajustada para brindar una experiencia más moderna y menos invasiva.

2. Filtro de mensajes y traducción en vivo

Apple mejoró el sistema de detección de mensajes no deseados. Ahora, el iPhone puede identificar y bloquear de forma más precisa los mensajes de spam y de números desconocidos, lo que ayuda a mantener limpia la bandeja de entrada y enfocarse solo en conversaciones importantes.

Además, el sistema integró traducciones en tiempo real. Con la ayuda de Apple Intelligence, es posible conversar con personas que hablen otros idiomas.

3. Traducciones en llamadas y FaceTime

La función de traducción en vivo también está disponible en llamadas telefónicas y videollamadas de FaceTime. El sistema traduce lo que dice cada persona en tiempo casi real y muestra subtítulos con la traducción directamente en pantalla.

Este recurso no depende de que la otra persona tenga un iPhone, lo que amplía las posibilidades de comunicación. La tecnología de inteligencia artificial utilizada permite que la conversación fluya sin interrupciones ni la necesidad de aplicaciones adicionales.

4. Modo de energía adaptativa

Con iOS 26, Apple introduce el modo de energía adaptativa. A diferencia del clásico modo de poca energía, este nuevo sistema ajusta el consumo energético del dispositivo de forma más inteligente y menos invasiva.

El sistema puede, por ejemplo, reducir el brillo de la pantalla o posponer tareas secundarias. Estos cambios se aplican según el patrón de uso del usuario, lo que permite conservar energía sin afectar el rendimiento del iPhone. Además, la función puede activar automáticamente el modo de poca energía cuando la batería alcanza el 20%.

5. Genmojis personalizados con ayuda de ChatGPT

Los usuarios de iPhone 16, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max tendrán acceso a una nueva herramienta de personalización llamada Genmoji, disponible con Apple Intelligence activado.

Con esta función, es posible crear emojis personalizados a partir de una simple descripción en texto. El sistema genera combinaciones de emojis existentes o crea nuevos desde cero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.