Tecnología al estilo Tony Stark: Meta lanza su primer lente inteligente con pantalla y pulsera que obedece gestos

Meta lanza el Ray-Ban Display, sus primeros anteojos con pantalla inteligente. Estos son los detalles

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Meta presentó el Ray-Ban Display y otros dispositivos durante el Connect 2025. Entre las novedades destacan una pulsera de gestos y gafas para deporte.
Meta presentó el Ray-Ban Display y otros dispositivos durante el Connect 2025. Entre las novedades destacan una pulsera de gestos y gafas para deporte. (O Globo/O Globo)







