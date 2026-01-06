Mi Bienestar

Atrapado en una presa: cinco claves para cuidar su salud emocional

El tráfico pesado no solo afecta su agenda: también impacta su salud emocional. Conozca cinco estrategias prácticas y sencillas para reducir el estrés y manejar mejor las presas diarias.

Por Yucsiany Salazar
El congestionamiento vial activa estrés, irritabilidad y frustración incluso antes de llegar al destino, especialmente en trayectos diarios prolongados.
El congestionamiento vial activa estrés, irritabilidad y frustración incluso antes de llegar al destino, especialmente en trayectos diarios prolongados.







PresaSalud emocionalMi bienestarPsicología
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

