¿Se conoce a sí mismo? Descubra cómo mejorar su salud mental con un proyecto de vida| Videopodcast Mi Bienestar Ep. 4

¿Alguna vez se ha detenido a pensar en cuál es su proyecto de vida? Georgina Echandi, psicóloga del Hospital Metropolitano, explica que conocerse a uno mismo es el primer paso para construir un proyecto de vida auténtico.

Pero, ¿cómo se construye y de qué manera impacta en su salud mental? En el cuarto episodio del videopodcast Mi Bienestar, Echandi comparte claves para diseñar su proyecto de vida, las preguntas esenciales que debe hacerse para encontrar su propósito y cómo todo esto influye en su bienestar emocional. Dedique 14 minutos a cuidar de usted y su salud mental.

Mi Bienestar Episodio 4

LEA MÁS: Las cinco preguntas que debe hacerse para descubrir su proyecto de vida y mejorar su bienestar