Las presas kilométricas que siguen afectando a Puntarenas ahora se deben a este nuevo motivo

Puntarenas continúa con fuertes presas debido a vehículos varados en las cercanías de Recope, según Tránsito.

Aunque el accidente registrado el viernes en Cuatro Cruces de Miramar ya fue resuelto y la vía quedó habilitada, las presas continúan este sábado en la Ruta 1 debido a nuevos incidentes mecánicos en las cercanías de Recope, en Puntarenas.

Martín Sánchez Agüero, subdirector de la Policía de Tránsito, detalló a La Nación que las presas continúan en Puntarenas, esta vez debido a que al menos cuatro vehículos quedaron varados por fallas mecánicas en un tramo de aproximadamente dos kilómetros, lo que volvió a colapsar la carretera en plena salida del fin de semana largo.

El subdirector señaló que ya se coordinó el envío de grúas para movilizar los vehículos y tratar de orillarlos con el fin de recuperar la circulación.

Sánchez explicó que la ruta solo cuenta con un carril por sentido, lo que dificulta cualquier maniobra y genera presas incluso cuando un solo vehículo queda detenido; más aún cuando se trata de varios incidentes en tan poco espacio.

Las largas presas entre Puntarenas y Guanacaste se agravaron por las maniobras indebidas de algunos conductores y por el alto flujo de vacacionistas este fin de semana largo. (Policía de Tránsito/Cortesía)

Ruta en Cuatro Cruces ya habilitada

La tarde y noche del viernes la congestión se debía al choque entre dos vehículos pesados en Cuatro Cruces, situación que afectó la madrugada y mañana de este sábado.

Las filas se extendieron desde Esparza, en Puntarenas, hacia Guanacaste, además de la Ruta Costanera al incorporarse a la Ruta 1.

Algunos vecinos denunciaron en redes sociales que desde ayer viernes tardaron hasta 14 horas en llegar a su destino. Inclusive, empresas de autobuses que operan en Puntarenas reportaron este sábado retrasos severos y suspensión de sus servicios.

A eso de las 10:00 a.m., la ruta quedó habilitada, tras labores de rescate del camión accidentado, según informó Martínez. No obstante, las largas presas continuan en la zona.