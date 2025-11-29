El País

Las presas kilométricas que siguen afectando a Puntarenas ahora se deben a este nuevo motivo

Aunque la ruta en Cuatro Cruces, en Miramar, ya fue habilitada, las presas persisten en el sector de Recope en Ruta 1

Por Cristian Mora
Presas en Ruta 1 por Recope Puntarenas
Puntarenas continúa con fuertes presas debido a vehículos varados en las cercanías de Recope, según Tránsito. (Alonso Tenorio/La Nación)







