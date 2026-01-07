Mi Bienestar

Cuando no hay motivación: cinco pasos para plantear metas realistas sin afectar su salud mental

Enero no es igual para todas las personas. Una psicóloga explica cómo evaluar si una meta suma bienestar o se convierte en una carga emocional, y cinco claves para plantear metas realistas.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
La presión por “empezar bien el año” puede aumentar la culpa y el malestar cuando no hay energía emocional disponible.
La presión por “empezar bien el año” puede aumentar la culpa y el malestar cuando no hay energía emocional disponible. (Canva/Composición de Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MetasSalud mentalMi bienestarPsicología
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.