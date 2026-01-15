Costa Rica incorpora prueba de sangre para la detección temprana del cáncer en personas sanas con riesgo: así funciona

La prueba Oncoseek se realiza a partir de una biopsia líquida: una muestra de 8 mililitros de sangre que permite identificar marcadores tumorales en etapas muy tempranas del cáncer.

Costa Rica cuenta desde ahora con la prueba OncoSeek, una tecnología de detección temprana capaz de identificar hasta nueve tipos de cáncer antes de la aparición de síntomas. El Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (CICICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció su disponibilidad en el país.

Se trata de una de las herramientas más avanzadas en detección temprana que ya se utiliza a nivel internacional y que, desde este 2026, posiciona a Costa Rica como el primer país de Centroamérica y el Caribe en ofrecerla desde una universidad pública.

Oncoseek permite identificar de manera simultánea estos tipos de cáncer a partir de una biopsia líquida (una muestra de sangre de apenas 8 mililitros):

Estómago Mama Esófago Páncreas Hígado Ovario Intestino Linfoma Pulmón

¿Cómo logra detectar el cáncer tan temprano?

La prueba analiza en la sangre ciertos marcadores tumorales y fragmentos genéticos que las células cancerosas liberan incluso en etapas iniciales, cuando todavía no provocan alteraciones visibles en estudios tradicionales. La institución lo explica así:

En el cuerpo habitan células sanas y problemáticas.

Las problemáticas son las células cancerosas que suelen dejar un indicio muy sutil en el cuerpo.

En ese momento, la prueba Oncoseek es capaz de encontrar esas huellas que dejan las células cancerosas y que tienden a viajar ocultas en la sangre, aunque sean débiles e imperceptibles.

“Esta es una prueba única en su tipo en Costa Rica. A la fecha, no existía en nuestro país una prueba para personas sanas con riesgo de cáncer, Ahora, finalmente le damos esta opción a Costa Rica, con el objetivo de predecir de manera ultratemprana la presencia de células transformadas y, además, capaz de determinar el tejido de origen (tipo de cáncer)”, comentó Rodrigo Mora, director del Cicica-UCR.

¿Para quiénes está recomendada?

La prueba está dirigida principalmente a personas con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, tales como:

Mayores de 50 años

Personas fumadoras

Pacientes con diabetes o sobrepeso

Personas con antecedentes familiares de cáncer

Quienes presentan enfermedades inflamatorias crónicas o con alguna predisposición genética

También puede utilizarse en atención primaria cuando aparecen síntomas inespecíficos, como pérdida de peso sin causa aparente, fatiga persistente o malestar general prolongado.

“Cuando un cáncer se detecta de manera temprana se generan mejores resultados de salud, de calidad de vida, menores tratamientos y mayores posibilidades de sobrevivir. Ahora bien, usar Oncoseek significa que se aplicará, preferiblemente, a personas que aún no tienen síntomas, lo que se llama detección temprana”, agregó Verhey.

Oncoseek está dirigida principalmente a personas con factores de riesgo, como mayores de 50 años o con antecedentes familiares de cáncer, y puede aplicarse una vez al año como prueba de tamizaje. (Jennifer Jiménez/Cortesía)

Acceso y costo

Actualmente, el test se ofrece con un precio de introducción cercano a los ¢90.000, monto que podría variar a futuro. Se recomienda realizarla una vez al año en personas con factores de riesgo.

Según indicó la institución, cuando el paciente asista, el Cicica-UCR contará con un equipo integral de Enfermería, Microbiología, Medicina, Psicología y Nutrición, quienes darán toda la información necesaria a las personas que se sometan a la prueba.

Los resultados están disponibles en un plazo máximo de dos semanas. Para solicitar una cita, las personas interesadas pueden escribir vía WhatsApp al 2511-3299.

Una herramienta clave para cánceres agresivos

A nivel internacional, Oncoseek ha mostrado un alto desempeño en cánceres agresivos como el de páncreas, ovario, estómago y esófago, conocidos como “asesinos silenciosos” por manifestarse usualmente en etapas avanzadas.

“Esta prueba nos permite dar seguimiento a los pacientes que tienen alto riesgo de cáncer, como, por ejemplo, aquellos para los cuales encontramos algunas mutaciones en genes importantes”, señaló Jesper Verhey, director comercial de OncoInv, empresa distribuidora de la tecnología.

La prueba permite además indicar el tejido del origen, es decir, cuál es el órgano más probable donde esté ubicado el cáncer.

Así, Oncoseek se concibe como una prueba de tamizaje, que alerta sobre la posible presencia de un cáncer y orienta los siguientes pasos diagnósticos.

Por otro lado, implementación de la prueba abre la puerta a nuevos proyectos de investigación científica, ensayos clínicos y estudios de diagnóstico temprano en el país.

“Esto no solo va a permitir un tratamiento mucho más eficaz para las y los pacientes —al detectar los tumores de forma temprana—, sino que se establecerá como una plataforma de diagnóstico en el Cicica-UCR. Aquí se plantearán muchos nuevos proyectos de investigación básica y aplicada para mejorar el diagnóstico temprano y reclutar pacientes en diversos estudios, con el objetivo de mejorar su respuesta terapéutica”, añadió el director del Cicica-UCR.