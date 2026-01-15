El País

Costa Rica incorpora prueba de sangre para la detección temprana del cáncer en personas sanas con riesgo: así funciona

Costa Rica es el primer país de Centroamérica y el Caribe en ofrecer la prueba Oncoseek desde una universidad pública.

Por Yucsiany Salazar
La prueba Oncoseek se realiza a partir de una biopsia líquida: una muestra de 8 mililitros de sangre que permite identificar marcadores tumorales en etapas muy tempranas del cáncer.
La prueba Oncoseek se realiza a partir de una biopsia líquida: una muestra de 8 mililitros de sangre que permite identificar marcadores tumorales en etapas muy tempranas del cáncer. (Jennifer Jiménez/Cortesía)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

