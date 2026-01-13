Ciencia

Científicos logran que una inyección transforme células del tumor en defensoras contra el cáncer

Una técnica con nanopartículas reprograma macrófagos dentro del tumor. El método evita procesos de laboratorio y reduce el crecimiento tumoral en pruebas con animales

Por O Globo / Brasil / GDA
La técnica usa nanopartículas para transformar macrófagos del tumor en células anticáncer. En pruebas con animales, el método frena el avance del melanoma.
