Estos son los alimentos prohibidos en el embarazo y los nutrientes que su bebé necesita

Una alimentación equilibrada durante el embarazo aporta nutrientes clave como ácido fólico, hierro y omega-3, fundamentales para el crecimiento y desarrollo del bebé.

La alimentación durante el embarazo influye de forma directa en la salud de la madre y en el desarrollo del bebé. Elegir los nutrientes adecuados reduce el riesgo de complicaciones y favorece un crecimiento óptimo en cada trimestre de la gestación.

Es por eso que una de las dudas más frecuentes al confirmar el embarazo se relaciona con la dieta: saber qué alimentos consumir y cuáles evitar, para transitar esta etapa con mayor seguridad y bienestar.

En ese sentido, la nutricionista Alejandra Alfaro, del Centro de Nutrición Clínica y del Hospital Metropolitano, detalla una guía práctica sobre los alimentos recomendados y los que deben excluirse durante el embarazo.

Lo que debe saber:

Consumir los nutrientes adecuados ayuda a prevenir complicaciones como anemia, hipertensión o diabetes gestacional.

Algunos alimentos representan un riesgo durante la gestación y deben excluirse para reducir infecciones y efectos adversos en el bebé.

Los suplementos prenatales permiten cubrir requerimientos clave como ácido fólico, hierro y omega-3, incluso con una dieta equilibrada.

Alimentos que se deben evitar durante el embarazo

Algunos productos representan riesgos para la salud materna y fetal, por lo que su consumo no se recomienda.

Pescados con alto contenido de mercurio , como marlín, pez espada, tiburón o grandes cantidades de atún.

, como marlín, pez espada, tiburón o grandes cantidades de atún. Carnes crudas o poco cocidas , por el riesgo de infecciones.

, por el riesgo de infecciones. Quesos y lácteos no pasteurizados , que pueden contener bacterias peligrosas.

, que pueden contener bacterias peligrosas. Alcohol y tabaco , ya que no existe un nivel seguro de consumo.

, ya que no existe un nivel seguro de consumo. Cafeína en exceso, presente en café, té, bebidas energéticas y gaseosas.

Alimentación según la etapa del embarazo

Las necesidades nutricionales cambian a lo largo de la gestación y requieren ajustes específicos.

Primer trimestre : énfasis en ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural.

: énfasis en ácido fólico para prevenir defectos del tubo neural. Segundo trimestre : mayor aporte de calcio y vitamina D para fortalecer huesos y dientes. En esta etapa el bebé crece con mayor rapidez y se requiere un aumento calórico, salvo en mujeres con sobrepeso u obesidad al inicio del embarazo.

: mayor aporte de calcio y vitamina D para fortalecer huesos y dientes. En esta etapa el bebé crece con mayor rapidez y se requiere un aumento calórico, salvo en mujeres con sobrepeso u obesidad al inicio del embarazo. Tercer trimestre: consumo adecuado de omega-3 y hierro para apoyar el desarrollo cerebral del bebé.

“En el embarazo no se trata de comer por dos, sino de nutrir por dos“, agregó Alfaro.

Nutrientes esenciales y dónde encontrarlos

Durante la gestación, cada elección alimentaria cuenta. Los alimentos consumidos se transforman en energía y nutrientes que llegan al bebé.

Omega-3 : pescados grasos como salmón, atún y sardinas.

: pescados grasos como salmón, atún y sardinas. Ácido fólico : verduras de hoja verde oscuro, legumbres, frutas cítricas y algunos granos integrales.

: verduras de hoja verde oscuro, legumbres, frutas cítricas y algunos granos integrales. Vitamina D : huevo y pescados grasos.

: huevo y pescados grasos. Hierro : carnes rojas, aves, mariscos, legumbres, vegetales de hoja verde, frutas secas y cereales fortificados.

: carnes rojas, aves, mariscos, legumbres, vegetales de hoja verde, frutas secas y cereales fortificados. Zinc : carnes rojas, pollo, cerdo, cordero y mariscos.

: carnes rojas, pollo, cerdo, cordero y mariscos. Calcio: leche, queso y yogur.

El huevo es una fuente importante de proteína y vitamina D durante el embarazo, siempre que se consuma bien cocido para reducir el riesgo de infecciones. (Canva/Canva)

Suplementos prenatales, hidratación y prevención de complicaciones

Incluso con una dieta equilibrada, los suplementos prenatales ayudan a cubrir requerimientos clave como ácido fólico, hierro y omega-3.

Estos apoyan el crecimiento del bebé y contribuyen a prevenir anemia, hipertensión o diabetes gestacional.

Por otro lado, el consumo suficiente de agua cumple funciones esenciales durante el embarazo.

Mantiene un buen volumen de sangre.

Favorece la circulación de nutrientes hacia el bebé.

Previene el estreñimiento.

Reduce el riesgo de infecciones urinarias.

Cambios en la dieta en embarazos de alto riesgo

Cuando el embarazo presenta condiciones específicas, la alimentación requiere ajustes personalizados.

Diabetes gestacional : control de carbohidratos y elección de alimentos con bajo índice glicémico.

: control de carbohidratos y elección de alimentos con bajo índice glicémico. Hipertensión o preeclampsia : reducción de sal y mayor consumo de potasio, calcio y magnesio.

: reducción de sal y mayor consumo de potasio, calcio y magnesio. Riesgo de parto prematuro: refuerzo de proteínas y omega-3.

En todos los casos, se debe seguir el plan indicado por el médico o nutricionista.

Alimentación durante el periodo de lactancia

La nutricionista explica que la lactancia demanda un esfuerzo físico considerable.

Se requieren entre 300 y 500 calorías adicionales al día, de buena calidad nutricional.

El omega-3, calcio, proteínas y la hidratación resultan fundamentales.

La dieta puede modificarse si el bebé presenta intolerancias o alergias diagnosticadas.

Se mantiene la recomendación de evitar alcohol y cafeína, debido a su paso a la leche materna.

Una madre bien nutrida dispone de más energía y favorece una mejor producción de leche.

Recomendaciones clave