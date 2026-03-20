El País

Director del Teatro Nacional detalló contratación de empresa ante consejo en julio, aunque dijo que ‘no pasó por él’ a diputados

En comparecencia, Guillermo Madriz negó que contratación de empresa ‘pasara’ por él; actas muestran que detalló el proyecto al Consejo Directivo desde julio de 2025.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
EXCLUSIVO para Revista Dominical La Nación
A la izquierda, Guillermo Madriz, director del Teatro Nacional. A la derecha, un par de puertas centenarias del inmueble que fue trasladado en un pick-up. (Archivo/La Nación)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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