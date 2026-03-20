Director del Teatro Nacional detalló contratación de empresa ante consejo en julio, aunque dijo que ‘no pasó por él’ a diputados

A la izquierda, Guillermo Madriz, director del Teatro Nacional. A la derecha, un par de puertas centenarias del inmueble que fue trasladado en un pick-up.

Pese a haber declarado en la Asamblea Legislativa que el proyecto de restauración del Teatro Nacional no “pasó por él”, el director de la institución, Guillermo Madriz Salas, sí conoció los detalles de la polémica contratación que desembocó en daños irreversibles en las puertas centenarias, de acuerdo con un informe de la Dirección de Patrimonio revelado por Revista Dominical.

Así consta en las actas del Consejo Directivo del Teatro Nacional 8 de julio, 9 de setiembre, 18 de noviembre y 28 de noviembre de 2025, a las cuales tuvo acceso La Nación, en las que Madriz expone el plan de restauración ante los integrantes del cuerpo.

En la Comisión de Ingreso y Gasto Público del lunes 16 de marzo, el jerarca del Teatro Nacional dijo que fue el jefe de Conservación, Óscar Flores Villalobos, quien elevó el proyecto a la Unidad de Proveeduría.

“Mi papel inicialmente es estratégico, es de planificación, es poder determinar los proyectos que se van a ejecutar (...). Hacemos una revisión muy general, no soy especialista en aspectos técnicos. Dirijo, planifico, hago seguimiento semanalmente de cada una de las unidades técnicas. Cada uno tiene nivel de responsabilidad y esos niveles de responsabilidad, básicamente, se escalan a través del organigrama”, aseguró Madriz en la comparecencia.

Director del Teatro Nacional detalló intervenciones

En una primera sesión, el 8 de julio de 2025, Madriz solicitó el aval del Consejo para publicar la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Comentó que se requerían ¢133.151.188,91 para el mantenimiento, la reparación y la restauración de distintas áreas del Teatro Nacional.

Entre ellas, mencionó la reparación estructural de la esquina sureste, afectada por el choque de un vehículo; la restauración de los acabados del muro perimetral, tanto en su parte exterior como interior; la reparación y el acabado de las verjas; y la restauración de las puertas de los costados norte y sur que por “el tema del clima reciben agua constantemente”.

Tras las intervenciones, las puertas del Teatro Nacional presentaron un desajuste en la parte inferior (izq) y presencia de grumos, molduras saturadas de laca y tornillos (der). (Cortesía/Cortesía)

Dos meses después, el 8 de setiembre de 2025, Madriz informó al consejo que, con el visto bueno de la Asesoría Jurídica del Teatro, la licitación se otorgaría a la empresa Reyco. Expuso que las otras dos oferentes no cumplieron con lo establecido en el cartel o no atendieron las solicitudes de subsanación.

En esa misma sesión, la integrante del consejo Margaret Grigsby consultó si “había alguna información sobre la idoneidad” de Reyco.

Ante ello, el director del teatro respondió que “Reyco es una empresa que de hecho ya ha venido trabajando con el Ministerio de Cultura y Juventud, es una empresa que tiene una reputación importante dentro del gobierno y eso fue algo que también fue tomado en consideración, la parte reputacional de la empresa. No es que ellos no tengan los años de experiencia, de hecho pedimos que fueran empresas con más de 15 años de estar en el mercado“.

Grigsby reiteró que la contratación estaba “un poquito en el aire”, por lo que consideraba pertinente contar con los datos de quiénes participaron para que ”quede realmente la resolución de manera correcta”.

En ese criterio coincidió Olman Vargas Zeledón, quien afirmó que para este tipo de licitaciones debía venir “toda la información de soporte siempre y no tener que estar preguntando”.

Las polémicas intervenciones en el Teatro Nacional se dieron entre octubre y noviembre de 2025. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Aumento de ¢45 millones en contratación

Posteriormente, el 18 de noviembre de 2025, tras la difusión en redes sociales de imágenes que mostraban las puertas centenarias del Teatro transportadas en un vehículo tipo pick-up y sujetas con una cuerda, Madriz indicó ante el Consejo que impartiría una charla de concientización sobre la labor patrimonial al personal de las cuadrillas a cargo de las obras. También aseguró que había reportado la situación el sábado 15 de noviembre.

Finalmente, Madriz participó en una sesión extraordinaria el 28 de noviembre de 2025, en la que se aprobó un incremento de ¢45 millones al contrato con Reyco.

Durante esa reunión, Óscar Flores Villalobos, coordinador del Departamento de Conservación del TNCR, explicó que el aumento, equivalente al 34,25 % del monto original, se destinaría a sustituir columnas de concreto por hierro fundido, colocar una película protectora en el vidrio de la puerta este y restaurar la cubierta de la pintura del techo.

El ministro de Cultura y presidente del Consejo Directivo, Jorge Rodríguez Vives, no estuvo presente en ninguna de estas cuatro sesiones en que se discutió el proyecto de restauración del Teatro Nacional.