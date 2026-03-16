Director del Teatro Nacional dice que proyecto de restauración que dañó puertas y muros ‘no pasó’ por él

La contratación para intervenir el Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), cuyas obras generaron "daños irreversibles" en sus puertas centenarias, el director del teatro, Guillermo Madriz Salas, aseguró que el proyecto de restauración “no pasó por él”.

Durante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de este lunes 16 de marzo, el jerarca del Teatro Nacional indicó que fue el jefe de Conservación, Óscar Flores, quien elevó el proyecto a la Unidad de Proveeduría.

“Mi papel inicialmente es estratégico, es de planificación, es poder determinar los proyectos que se van a ejecutar (...). (Sobre patrimonio) hacemos una revisión muy general, no soy especialista en aspectos técnicos”, expresó Madriz.

“Dirijo, planifico, hago seguimiento semanalmente de cada una de las unidades técnicas. Cada uno tiene nivel de responsabilidad y esos niveles de responsabilidad, básicamente, se escalan a través del organigrama”, continuó.

Según consta en la licitación número 2025LD-000012-0009900001, la contratación fue otorgada a la empresa Reyco el 16 de setiembre de 2025 por ¢133.151.188.

La diputada independiente Kattia Cambronero, así como Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Kattia Rivera y Katherine Moreira, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionaron al jerarca por su rol durante las intervenciones.

“Usted no está haciendo su trabajo. Está faltando a cumplir sus funciones como director”, le recriminó Moreira, al discutir su fiscalización al departamento de Conservación.

La Asamblea Legislativa investiga los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Patrimonio, que dio a conocer La Nación, y la resolución que emitió la Sala Constitucional para detener las obras y determinar a los responsables de los daños.

El director de Patrimonio, José Fernando Madrigal, consideró que las puertas presentaban “daños irreversibles” en un correo electrónico enviado a Madriz el 19 de diciembre de 2025. Este lunes, declinó referirse a sus valoraciones previas ante preguntas de la diputada Katherine Moreira.