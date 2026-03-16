El País

Director del Teatro Nacional dice que proyecto de restauración que dañó puertas y muros ‘no pasó’ por él

En comparecencia legislativa, Guillermo Madriz atribuyó la responsabilidad de las intervenciones al Departamento de Conservación del Teatro Nacional.

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Por Sofía Sánchez Ramírez
Remodelación Teatro Nacional
Cobertura temporal de las puertas en arreglo. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

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