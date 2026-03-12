Directores del Teatro Nacional y de Patrimonio se abstienen de declarar sobre daños al inmueble: Esto dijeron en la Asamblea Legislativa

Daños irreversibles en el Teatro Nacional fueron detectados por la Dirección de Patrimonio a finales de 2025 y revelados por 'La Nación'.

Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), y José Fernando Madrigal, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), se abstuvieron de declarar en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público sobre los daños que se ocasionaron en el inmueble a raíz de unas intervenciones de restauración.

Ambos directores señalaron que no se referirían al caso debido a la causa penal abierta de oficio por la Fiscalía Adjunta Ambiental, la cual investiga el presunto delito de daño al patrimonio histórico arquitectónico.

Sin embargo, esta causa se tramita contra ignorado dentro del expediente 26-000015-0611-PE, por lo que los funcionarios no figuran como investigados.

En ese sentido, los diputados señalaron que no podían valerse del derecho de defensa y abstenerse de dar declaraciones, debido a que no figuran en la causa penal.

“Los señores estarían haciendo un abuso del derecho (de defensa) porque no son parte del proceso en la vía penal. No han sido vinculados a ningún proceso ni están siendo imputados en ningún proceso judicial”, explicó Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión.

La Asamblea Legislativa investiga los daños provocados en el Teatro Nacional a partir de los informes técnicos emitidos por la Dirección de Patrimonio, que dio a conocer La Nación, y la resolución que emitió la Sala Constitucional para detener las obras y determinar a los responsables de los daños.

Diputada oficialista insta a renunciar a directores de Teatro Nacional y Patrimonio por daños en el edificio

Al inicio de la sesión, los diputados aprobaron una moción para convocar a Olman Vargas Zeledón y Aida Faingezicht Waisleder, ambos miembros del Consejo Directivo del Teatro Nacional, a comparecer en las próximas semanas.

Asimismo, durante la sesión, la diputada oficialista Ada Acuña instó a renunciar a Guillermo Madriz Salas, director del Teatro Nacional de Costa Rica (TNCR), y José Fernando Madrigal, director de la Dirección de Patrimonio Cultural (DPC), debido a las intervenciones de restauración en el inmueble.