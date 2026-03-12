El País

Directores del Teatro Nacional y de Patrimonio se abstienen de declarar sobre daños al inmueble: Esto dijeron en la Asamblea Legislativa

Los funcionarios se presentaron a comparecer este jueves ante la Comisión de Control e Ingreso y Gasto Público; miembros del Consejo Directivo serán convocados en las próximas semanas.

Por Sofía Sánchez Ramírez
Daños irreversibles en el Teatro Nacional
Daños irreversibles en el Teatro Nacional fueron detectados por la Dirección de Patrimonio a finales de 2025 y revelados por 'La Nación'. (La Nación/La Nación)







Teatro NacionalPatrimonioMinisterio de Cultura
