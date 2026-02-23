Foros

Las puertas del Teatro Nacional como metáfora

Nos queda únicamente velar para que el daño a nuestra institucionalidad no sea permanente, como el que ya padece nuestro valioso patrimonio arquitectónico

Por Tadeo Masís González
Un par de puertas del Teatro Nacional fueron trasladadas en un pick-up.
Foto de las puertas del Teatro Nacional trasladadas sin ninguna protección especial en un 'pick-up'. (Redes sociales/Redes sociales)







